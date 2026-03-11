AIS Serenade ผนึก บางจาก พีทีที และ พีที มอบส่วนลดน้ำมัน ช่วยลดภาระทุกการเดินทาง

AIS เดินหน้ามอบสิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ลูกค้า Serenade ผู้ใช้รถยนต์ ผนึกความร่วมมือกับ 3 สถานีบริการน้ำมันชั้นนำ ได้แก่ บางจาก พีทีที และล่าสุด พีที เปิดโอกาสให้ลูกค้านำ AIS Points แลกรับส่วนลดค่าน้ำมัน เพื่อช่วยเติมเต็มความคุ้มค่าในทุกการเดินทาง พร้อมร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยลูกค้าสามารถแลกรับส่วนลดค่าน้ำมันผ่านแอปพลิเคชัน myAIS ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันชั้นนำ ดังนี้
- สถานีบริการน้ำมันบางจาก รับส่วนลดค่าน้ำมันสูงสุด 150 บาท/เดือน สำหรับลูกค้าเอ็มเมอรัลด์, โกลด์ และแพลทินัม ใช้ AIS Points รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท/เดือน เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก เติม 50 ลิตรขึ้นไป ใช้ 50 คะแนน รับส่วนลด 25 บาท เติม 40–49 ลิตร ใช้ 40 คะแนน รับส่วนลด 20 บาท เติม 30–39 ลิตร ใช้ 30 คะแนน รับส่วนลด 15 บาท หรือเติม 20–29 ลิตร ใช้ 20 คะแนน รับส่วนลด 10 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2569
- สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น รับส่วนลดค่าน้ำมันสูงสุด 200 บาท/เดือน ใช้ 20 คะแนน แลกรับส่วนลด 10 บาท เมื่อเติมน้ำมัน 500 บาทขึ้นไป ใช้ 30 คะแนน แลกรับส่วนลด 20 บาท เมื่อเติมน้ำมัน 1,000 บาทขึ้นไป หรือใช้ 60 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท เมื่อเติมน้ำมัน 2,000 บาทขึ้นไป เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2569
- สถานีบริการน้ำมัน พีที รับส่วนลดค่าน้ำมันสูงสุด 60 บาท/เดือน ใช้ 30 คะแนน แลกรับส่วนลด 15 บาท เมื่อเติมน้ำมัน 1,000 บาทขึ้นไป ที่สถานีบริการน้ำมัน พีที โดยจะเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 16 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2569
นางสาวโอปอล เลิศอุทัย หัวหน้าฝ่ายงานประสบการณ์และความผูกพันลูกค้า เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสมุ่งมั่นดูแลลูกค้าทุกกลุ่มในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง เราจึงตั้งใจส่งมอบสิทธิพิเศษผ่าน AIS Points เพื่อเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในชีวิตประจำวัน พร้อมเติมเต็มความสะดวกสบายและความอุ่นใจในทุกการเดินทางของลูกค้าเซเรเนด ให้ได้รับประสบการณ์ที่พิเศษยิ่งขึ้นในทุกเส้นทาง