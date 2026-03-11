2 แห่งแรกในโลก! Meta เปิดตัว ‘Business AI’ ให้ธุรกิจมี AI ช่วยตอบ

Meta เปิดตัว Business AI ฟีเจอร์ช่วยสื่อสารให้เพจธุรกิจบน Facebook ที่ใช้งาน Messenger ในประเทศไทย กลุ่มแรกในโลกรองจากฟิลิปปินส์ ก่อนขยายไปเวียดนาม ชูการเป็น "ผู้ช่วยเสมือน" ที่ตอบโต้เป็นธรรมชาติ ไม่แข็งทื่อช่วยร้านค้าปิดการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดต้นทุน และดันยอดขายให้พุ่งขึ้น
จุดที่ทำให้ Meta เลือกประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องการซื้อขายผ่านแชท โดยไทยติดอันดับ "ท็อป 10 ของโลก" ที่มีการใช้แพลตฟอร์ม Messaging เพื่อการสนทนาทางธุรกิจ
ขณะที่ข้อมูลจาก Kantar ระบุว่า 80% ของผู้บริโภคชาวไทยใช้การส่งข้อความเปนช่องทางหลักในการติดต่อร้านค้า และมักมีพฤติกรรมการช้อปปิ้งในช่วงดึก (หลัง 22.00 น.) ซึ่งเป็นช่วงที่ร้านค้าหลายแห่งไม่มีแอดมินคอยตอบคำถาม นำไปสู่การเสียโอกาสในการขาย
แพร ดำรงค์มงคลกุล Country Director ประจำ Facebook ประเทศไทย จาก Meta เน้นย้ำว่า ทิศทางของธุรกิจต่อจากนี้ โดยเฉพาะเป้าหมายในปี 2026 คือการมองถึงการนำ AI มาใช้ในการทำงานทุกวัน (Everyday AI)
ธุรกิจสามารถเริ่มต้นง่ายๆ จากการ "ทดลองใช้งาน" ก่อน เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง ทั้งขีดความสามารถในการตอบสนองลูกค้าได้ทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง และตัวเลขยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการไม่ปล่อยให้ลูกค้าต้องรอนาน เครื่องมือนี้ไม่ใช่การเข้ามาแทนที่พนักงาน แต่เป็นการ "เสริมทัพ" ให้พนักงานมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ซับซ้อนและสร้างมูลค่าได้มากกว่านั่นเอง
แก้ Pain Point จาก Auto Reply สู่ผู้ช่วย AI
ปัญหาที่ผ่านมาของการใช้ Auto Reply คือความรู้สึกที่เหมือนคุยกับ "หุ่นยนต์" ซึ่งไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการคำปรึกษาเฉพาะหน้า Business AI จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่นี้ โดยทำหน้าที่เสมือนทีมงานที่สามารถโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ
สามารถให้ข้อมูลสินค้าเฉพาะเจาะจง และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ร้านค้ายังคงมีอำนาจควบคุม สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ AI ตอบคำถามเรื่องใด และเมื่อใดที่ควรส่งไม้ต่อให้แอดมินตัวจริงเข้ามาปิดการขาย
โดยที่ปัจจุบัน Business AI เน้นให้บริการสำหรับธุรกิจที่อยู่บน Facebook Pages เป็นหลัก โดยในช่วงเริ่มต้นนี้เปิดให้ใช้งานได้ฟรี (ในอนาคตอาจมีการพิจารณาเก็บค่าบริการ) การติดตั้งสามารถทำได้ง่ายภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมงานไอที เพราะ AI สามารถดึงข้อมูลจากหน้าเพจและแคตตาล็อกสินค้ามาเรียนรู้ได้ทันที
กลุ่มธุรกิจที่เหมาะสมและมีปริมาณการสนทนา (Conversation) สูง ได้แก่ กลุ่มแฟชั่น, บิวตี้, แก็ดเจ็ต (Gadgets) และกลุ่มธุรกิจบริการ (Services) เช่น คลินิกความงาม หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Auto Dealer)
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของเพจธุรกิจที่จะได้เข้าใช้งาน Business AI จะมีการพิจารณาจากปริมาณการสนทนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขาย และธุรกิจบริการเป็นหลัก ทำให้ช่วยคัดกรองการนำ AI ไปใช้อย่างผิดวิธี เพียงแต่ท้ายที่สุดแล้วผู้บริโภคควรที่ต้องจะมีการตรวจสอบเพจอย่างเช่นการยืนยันตัวตน หรือปริมาณผู้ติดตามเพิ่มเติม เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และลดการถูกหลอกลวงด้วย