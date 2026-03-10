'ดีอี' เปิดโหมด WFH ดัน e-Office ราชการไร้กระดาษ รับวิกฤตพลังงาน

'ดีอี' ขานรับมติ ครม. เปิดโหมด WFH ภาครัฐ ใช้ระบบ e-Office ขับเคลื่อนงานราชการแบบไร้กระดาษ รับมือวิกฤตพลังงาน พร้อมรองรับหน่วยงานรัฐกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.69 นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงต่างๆ ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน โดยให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เริ่มดำเนินมาตรการ Work From Home ทันที ในส่วนงานที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน เพื่อรับมือกับสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อวิกฤตด้านพลังงานของประเทศไทย โดยนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงดีอี ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว โดยปรับรูปแบบการทำงานของภาครัฐ และการให้บริการประชาชนแบบไร้กระดาษ (Papreless) สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
"ที่ผ่านมา กระทรวงดีอี ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ซึ่งใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จึงพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการประหยัดพลังงานได้ทันที โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้การทำงานยังคงต่อเนื่อง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและการให้บริการประชาชน" นายพชร กล่าว
สำหรับจุดเด่นของระบบ e-Office ทำให้เกิดกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ช่วยอำนวยความสะดวกใน ทั้งระบบการลงทะเบียน งานสารบรรณ การตรวจสอบเอกสาร และการลงนามดิจิทัล การจัดการประชุม การจัดเก็บไฟล์และคลังข้อมูล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงดีอี และกระทรวงต่างๆ ครบทุกกระทรวง หน่วยงานระดับกรม จำนวน 160 แห่ง และ อปท. ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศอีกจำนวน 5,736 แห่ง รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
อีกทั้ง กระทรวงดีอียังพร้อมจะเป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการใช้โอกาสดังกล่าวในการปรับเปลี่ยนการทำงานมาสู่ระบบ e-Office ภายใต้งานบริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ซึ่งช่วยให้การทำงานและการให้บริการประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปิดให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย