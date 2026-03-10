xs
ไปรษณีย์ไทยเปิดฟาสต์เลน ส่งด่วนต่างประเทศ หนุน SME บุกตลาดโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไปรษณีย์ไทยเปิด 'International Service Fast Lane' ทางด่วนส่งพัสดุต่างประเทศ 364 ปณ.ทั่วไทย เสริมศักยภาพ SME–อีคอมเมิร์ซ ส่งออกเร็ว แม่นยำ แข่งตลาดโลก พร้อมโปรลด EMS World ถึง 31 มี.ค.69

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.69 ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศ พร้อมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการส่งระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เปิดให้บริการ International Service Fast Lane ทางด่วนส่งต่างประเทศ 364 แห่งทั่วไทย เป็นหนึ่งในโซลูชันใหม่ของไปรษณีย์ไทย ที่มุ่งเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ประกอบการไทยสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการระหว่างประเทศ ที่สามารถแนะนำและตอบได้ทุกคำถามเกี่ยวกับการส่ง ช่วยสร้างความมั่นใจในการจัดส่ง และเสริมความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและลูกค้าในต่างประเทศ

นอกจากนี้ International Service Fast Lane ยังสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบการฝากส่ง รวมถึง Invoice สำหรับการส่งออก และดำเนินการจ่าหน้าได้ทันที ณ จุดบริการ ช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว และทำให้กระบวนการจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่น สอดรับกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล พร้อมเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรม รองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce และการส่งออกของผู้ประกอบการไทย ในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยส่งต่อโอกาสและเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ปลายทางทั่วโลก

พร้อมกันนี้ ไปรษณีย์ไทยจัดโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ International Service Fast Lane ณ ไปรษณีย์ 364 แห่งทั่วไทย ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.69 รับส่วนลดสูงสุด 100 บาทต่อใบเสร็จ สำหรับบริการ EMS World (Merchandise) ทุกชิ้น ทุกปลายทาง เพียงทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ เคาน์เตอร์ International Service Fast Lane ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center โทร. 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th





