ค้นหาเพลงผ่าน ChatGPT! หลัง Shazam เชื่อมระบบถามได้ผ่านแชท

Shazam แอปพลิเคชันค้นหาเพลงระดับโลก ประกาศนำเทคโนโลยีการระบุชื่อเพลงที่แม่นยำและรวดเร็วมาผสานเข้ากับ ChatGPT อย่างเป็นทางการ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเพลงที่กำลังเล่นอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ โดยไม่จำเป็นต้องออกจากหน้าแชทบอท
การบูรณาการในครั้งนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการสลับแอปพลิเคชันไปมา ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถเริ่มค้นหาเพลงได้ง่ายๆ เพียงพิมพ์คำสั่งในช่องแชทของ ChatGPT เช่น "Shazam เพลงอะไรกำลังเล่นอยู่?" หรือ "Shazam เพลงนี้คือเพลงอะไร?" เพื่อให้ระบบตรวจจับและระบุชื่อเพลง
โดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างระบบค้นพบเพลงที่ตรงกัน ChatGPT จะแสดงภาพปกอัลบั้มและเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถกดฟังตัวอย่างเพลงได้ทันที ทำให้การค้นพบเพลงใหม่ๆ เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
ที่สำคัญคือไม่ต้องโหลดแอปแยกก็ใช้งานได้ เพราะเทคโนโลยีการจดจำเพลงของ Shazam ทำงานผสานกับ ChatGPT อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ใช้งานจึงสามารถค้นหาเพลงได้แม้จะไม่ได้ติดตั้งแอป Shazam ไว้บนอุปกรณ์ก็ตาม
นอกจากนี้ ยังสามารถซิงค์ข้อมูลกับแอปหลักได้อย่างไร้รอยต่อ สำหรับผู้ที่ติดตั้งแอป Shazam ไว้บนเครื่องอยู่แล้ว สามารถเลือกบันทึกเพลงที่เพิ่งค้นพบจาก ChatGPT กลับเข้าไปในคลังเพลงของแอป Shazam ได้โดยตรง
Shazam สำหรับ ChatGPT เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยรองรับการทำงานครอบคลุมทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเวอร์ชันเว็บเบราว์เซอร์