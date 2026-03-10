AIS ผนึกเซ็นทรัลและ JAL พาผู้ชนะแคมเปญถ่ายคลิปทิ้ง E-Waste ชมโรงงานกำจัดขยะที่ญี่ปุ่น

AIS ร่วมกับ Central Group และ Japan Airlines (JAL) ตอกย้ำความสำเร็จแคมเปญจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ พาผู้ชนะกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอบินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์เจาะลึกเทคโนโลยีรีไซเคิลและกระบวนการจัดการ E-Waste ขั้นสูงแบบครบวงจร พร้อมโชว์ศักยภาพโรงหลอมที่สามารถสกัดโลหะมีค่าจากแผงวงจรได้กว่า 20 ชนิด ซึ่งมีเพียง 3 แห่งในโลก
หลังจากได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแคมเปญ “ถ่ายคลิปทิ้ง E-Waste ให้ไวบินไปญี่ปุ่น ฟรี” ซึ่งสร้างกระแสด้วยยอดผู้ส่งผลงานกว่า 159 คลิป และมียอดเข้าชมรวมทั่วประเทศทะลุ 3.5 ล้านวิว
ล่าสุด AIS ได้ยกระดับเป้าหมายจากเพียงการสร้าง ‘การรับรู้’ สู่ ‘การลงมือทำ’ อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการขยายจุดรับทิ้ง E-Waste กว่า 42 สาขาในพื้นที่ศูนย์การค้าของ Central Group โดยกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เชื่อมโยงขยะจากประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการจัดการที่ถูกต้องและยั่งยืน
ไฮไลท์สำคัญของแคมเปญนี้ คือการนำผู้ชนะเดินทางไปศึกษาดูงานเทคโนโลยีการรีไซเคิล ณ โรงงานในเครือ Dowa Eco-System ภายใต้ Dowa Holding ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก
ทั้งในส่วนของ Eco Recycle โรงงานรับจัดการ E-Waste ทุกประเภท ที่เน้นกระบวนการคัดแยกและถอดชิ้นส่วนอย่างละเอียดเพื่อนำไปรีไซเคิลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การควบคุมของกฎหมายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นที่มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
ตามด้วย Kosaka Smelting & Refining โรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่รับช่วงต่อในการหลอมชิ้นส่วนสำคัญ เช่น แผงวงจรสมาร์ทโฟน ซึ่งเต็มไปด้วยโลหะมีค่า ความโดดเด่นของโรงงานแห่งนี้คือเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทำให้เป็น 1 ใน 3 โรงหลอมของโลก ที่สามารถสกัดโลหะมีค่าออกมาได้มากกว่า 20 ชนิด อาทิ ทองคำ, เงิน และทองแดง
การเปิดประสบการณ์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูง แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและมาตรฐานที่เชื่อมั่นได้ในทุกขั้นตอนของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero E-Waste to Landfill อย่างแท้จริง