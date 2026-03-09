'TRUE' ชู '4 Big Moves' ทรานส์ฟอร์มสู่ Telco-Tech ขับเคลื่อนด้วย AI

'TRUE' ประกาศแผน 3 ปี '4 Big Moves' พลิกองค์กรสู่ Telco-Tech Company ใช้ AI ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลครบวงจร รับพฤติกรรมคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 95% ดาต้าโตพุ่ง
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.69 นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ทรูปรับยุทธศาสตร์องค์กรครั้งสำคัญเพื่อก้าวข้ามการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบดั้งเดิม สู่การเป็น Telco-Tech Company โดยประกาศแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี ภายใต้กรอบ 4 Big Moves เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจร และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทย
นายซิกเว่ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคกำลังเร่งให้ธุรกิจโทรคมนาคมต้องปรับตัวครั้งใหญ่ จากเดิมที่เน้นการให้บริการเครือข่ายและการเชื่อมต่อ สู่การสร้างประสบการณ์ดิจิทัลแบบครบวงจร โดยปัจจุบันคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วถึง 95% เพิ่มขึ้นจาก 48% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันการใช้งานหน้าจอเพิ่มจากเฉลี่ย 5.5 ชั่วโมงต่อวันเป็น 8 ชั่วโมงต่อวัน และปริมาณการใช้ดาต้าเฉลี่ยเพิ่มจาก 5 GB เป็น 29 GB ต่อเดือน สะท้อนว่าดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันทั้งด้านการทำงาน ความบันเทิง สุขภาพ และการเรียนรู้
นอกจากนี้ เทคโนโลยีอัจฉริยะในบ้านและองค์กรยังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยทั่วโลกมีอุปกรณ์ IoT ในบ้านอัจฉริยะกว่า 3.3 พันล้านอุปกรณ์ และผู้บริโภค 3 ใน 4 สนใจใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฮม เพื่อช่วยดูแลสมาชิกในครอบครัว ขณะที่ภาคธุรกิจไทย 73% มีแผนใช้งาน AI แต่มีเพียง 18% ที่ใช้งานจริงในระดับองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสสำคัญของการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
นายซิกเว่ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ทรูต้องปรับแนวคิดธุรกิจครั้งใหญ่ จากการเน้นเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ไปสู่การสร้างประสบการณ์ดิจิทัลแบบครบวงจร รวมถึงการเปลี่ยนจากการทำตลาดแบบมวลชนไปสู่การเข้าใจลูกค้าในระดับบุคคล โดยใช้ข้อมูลและ AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
“การแข่งขันของอุตสาหกรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอีกต่อไป แต่รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลและสตรีมมิ่งต่างๆ ดังนั้นทรูจึงต้องพัฒนาบริการจากการเป็นผู้ให้บริการการเชื่อมต่อราคาที่ดีที่สุด ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุด และพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคลของลูกค้าแต่ละราย” นายซิกเว่ กล่าว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพราะองค์กรที่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตมักไม่สามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้ แม้การเปลี่ยนแปลงจะมีความท้าทาย แต่จะช่วยกำหนดทิศทางใหม่ให้กับองค์กรในระยะยาว
สำหรับยุทธศาสตร์ 4 Big Moves ประกอบด้วย
1.Big Move ด้าน Experience
ทรูมุ่งยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแบบ End-to-End ผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่แข็งแกร่ง โดยผสานศักยภาพ 5G บนคลื่น 2300 MHz และ 2600 MHz พร้อมเสริมความสามารถด้วย คลื่น 1500 MHz เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความเร็ว ความจุ และความครอบคลุมของเครือข่ายทั่วประเทศ
บริษัทฯ ยังนำ AI และระบบอัตโนมัติ มาใช้บริหารโครงข่าย เช่น การใช้ระบบ Predictive Maintenance เพื่อคาดการณ์ปัญหาโครงข่ายล่วงหน้า และระบบ Self-Healing ที่สามารถซ่อมแซมเครือข่ายอัตโนมัติ เพิ่มความเสถียรและลดการหยุดชะงักของบริการ
ขณะเดียวกัน ทรูออนไลน์ยังเร่งพัฒนาเครือข่ายบรอดแบนด์ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงขึ้น รองรับการเติบโตของอุปกรณ์อัจฉริยะในบ้าน และลดความซับซ้อนของประสบการณ์ลูกค้าในทุกช่องทางดิจิทัล
2.Big Move ด้าน Growth
ทรูปรับกลยุทธ์จากการชนะใจผู้ใช้รายบุคคล สู่การชนะใจทั้งครอบครัว ผ่านแนวคิด Convergence ที่ผสานบริการมือถือและบรอดแบนด์เข้าด้วยกัน
บริษัทฯ ยังขยายบริการ Beyond Connectivity ครอบคลุมบริการดิจิทัลหลากหลาย เช่น แพลตฟอร์มคอนเทนต์ เช่น TrueID และ TrueVisions NOW, โซลูชัน Home AI ผ่าน TrueX, บริการความปลอดภัยไซเบอร์ True CyberSafe, บริการเกมและไลฟ์สไตล์ดิจิทัล เช่น Gaming Nation และบริการสุขภาพดิจิทัล เช่น MorDee
ในภาคธุรกิจองค์กร ทรูขยายบทบาทจากผู้ให้บริการเครือข่าย สู่การเป็นพันธมิตรด้านโซลูชันดิจิทัล ภายใต้กรอบ BASIC5 ซึ่งครอบคลุม Big Data Analytics, AI, Security, Integrated Platforms, Cloud Computing และ 5G Connectivity พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อพัฒนาโซลูชันใหม่ให้กับองค์กรไทย
นอกจากนี้ บริษัทยังปรับแนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจ จากการมองเพียงจำนวนผู้ใช้บริการหรือ ARPU ไปสู่การวิเคราะห์ Account ของลูกค้า ซึ่งสะท้อนมูลค่าทางธุรกิจของทั้งครัวเรือนหรือองค์กร พร้อมทั้งมุ่งเพิ่มกำไรและลดต้นทุนควบคู่กับการรักษาคุณภาพบริการ
3.Big Move ด้าน AI
ทรูประกาศเดินหน้าสู่การเป็น AI-First Organization โดยนำ AI มาเป็นหัวใจของทุกกระบวนการธุรกิจ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงข่าย ไปจนถึงการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า
บริษัทฯ นำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายด้าน อาทิ ระบบ Intelligent Network Operations เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายและลดต้นทุนพลังงาน, ผู้ช่วยเสมือน Mari AI สำหรับบริการลูกค้า และระบบ Hyper-Personalization วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมอบบริการที่ตรงกับความต้องการลูกค้า
ยุทธศาสตร์ AI ของทรูประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ AI for All ขยายการเข้าถึง AI, AI as a Growth Engine สร้างบริการและคุณค่าใหม่ และ AI-Powered Operations เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
บริษัทฯ ตั้งเป้าพัฒนาทักษะ AI ให้คนไทย มากกว่า 12 ล้านคน ผ่านโครงการ AI Literacy พร้อมวางแผนยกระดับทักษะ AI ให้ประชาชนอย่างน้อย 3 ล้านคนในระยะต่อไป เพื่อสร้างกำลังคนดิจิทัลสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
ทรูยังประกาศใช้นโยบาย Responsible AI เพื่อให้การพัฒนา AI เป็นไปอย่างโปร่งใส ปลอดภัย และคำนึงถึงจริยธรรมในการใช้ข้อมูล
4.Big Move ด้าน People
ทรูลงทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรที่พร้อมรับอนาคต โดยตั้งเป้า Upskill พนักงาน 100% ให้มีทักษะพื้นฐานด้าน AI ภายในปี 2569 พร้อมเปิดตัวทุนการศึกษา AI มากกว่า 10 ทุน สำหรับการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ เช่น MIT และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทฯ เชื่อว่า AI จะไม่เข้ามาแทนที่มนุษย์ แต่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมและผลลัพธ์ใหม่ทางธุรกิจ
นายซิกเว่ กล่าวว่า ทรูไม่ได้ต้องการเคลมว่าดีกว่าคู่แข่ง แต่ต้องการสร้างความแตกต่างด้วยการตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของบริษัทที่มีทั้งเครือข่าย ช่องทางการจำหน่าย และแพลตฟอร์มคอนเทนต์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ไร้รอยต่อ
สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา นายซิกเว่ กล่าวว่า การปรับสัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะไม่มีผลต่อทิศทางการบริหารหรือยุทธศาสตร์ของบริษัท ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.69
ขณะเดียวกัน กลุ่ม Ascend Money (ในเครือซีพีและพันธมิตร) ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้จัดตั้ง Virtual Bank (ธนาคารไร้สาขา) มีแผนเปิดในบริการภายในปีนี้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกิดบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ผสานข้อมูล เทคโนโลยี และบริการการเงินเข้าด้วยกัน
นายซิกเว่ กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ความผันผวนของราคาพลังงาน และความกังวลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่ทรูยังมองว่า เศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญของการเติบโตในระยะยาว
ในระยะสั้นยังไม่เห็นสัญญาณลบที่ชัดเจนต่อธุรกิจโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม ต้นทุนพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
"การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการพัฒนาทักษะบุคลากร คือยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้ทรูแข็งแกร่งในระยะยาว และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย" นายซิกเว่ กล่าว