AIS - กสทช. - ศิริราช สนับสนุนซิม 5G รถ CT Scan และรถ Mobile Stroke Unit ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

AIS เดินหน้าร่วมกับ กสทช. นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะ มาช่วยส่งเสริมระบบสาธารณสุขไทย ผ่านการสนับสนุนซิมการ์ดและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อใช้ในหน่วยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit: MSU) สำหรับช่วยวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ในพื้นที่เกิดเหตุ เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที และช่วยลดความรุนแรงของอาการพิการที่อาจเกิดขึ้น
การสนับสนุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวของ AIS ในการนำศักยภาพเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้การทำงานทางการแพทย์มีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลสำคัญระหว่างทีมแพทย์ หน่วยรักษาเคลื่อนที่ และโรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถประเมินอาการ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โรคหลอดเลือดสมองถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ทุกนาทีมีผลต่อโอกาสรอดชีวิตและการฟื้นตัวของผู้ป่วย การมีหน่วย Mobile Stroke Unit (MSU) ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 5G จึงช่วยให้การส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์ การประสานงานกับโรงพยาบาล และการตัดสินใจรักษาเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้นตั้งแต่ต้นทาง
AIS เชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่เพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยทั้งความเร็ว ความแม่นยำ และการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนไทยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น