AIS SIAM - PMCU จัดแบตเทิลแดนซ์ Gen-C

AIS SIAM คอมมูนิตี้สเปซของชาว Gen-C ใจกลางสยาม พื้นที่ของคนชอบเล่นจนได้เป็นตัวจริง ร่วมกับ PMCU และ SIAM Dek Len สร้างสีสันให้ย่านสยามสแควร์ในงาน SIAM SQUARE WORLD DANCE CARNIVAL 2026 งานเต้นสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่รวมคอมมูนิตี้คนรักการเต้นจากทั่วโลกมาไว้ในพื้นที่เดียว งานนี้ AIS SIAM พร้อมร่วมกิจกรรมด้วยการเปิดพื้นที่หน้าอาคาร จัดศึก “AIS SIAM Street Dance Battle” เนรมิตพื้นที่ SIAM SQUARE ให้คนรุ่นใหม่สายแดนซ์ได้ปล่อยพลัง โชว์สเต็ปกันแบบคึกคักต่อเนื่องกว่า 4 ชั่วโมง ด้วยเพลย์ลิสต์เพลงแดนซ์สุดมันส์ ที่จัดเต็มโดย Universal Music Thailand ช่วยเร่งดีกรีความสนุกให้พุ่งสุดขีด ดึงดูดผู้คนในย่านสยามให้เข้ามาร่วมเชียร์และร่วมสนุกไปด้วยกัน
อีกหนึ่งในไฮไลต์ของกิจกรรมคือการถ่ายทอดบรรยากาศการเต้นขึ้นจอ Window of SIAM ให้ผู้ที่เดินผ่านไปมาได้ร่วมชม และร่วมโหวตทีมที่ชื่นชอบแบบ Real-time เพิ่มอรรถรสความมันส์ให้กับการ Dance Battle กันแบบเต็มอิ่ม นอกจากนี้ ภายใน AIS SIAM Community Space ชั้น 2 ยังมีกิจกรรม Just Dance ให้เหล่าเกมเมอร์สายแดนซ์ได้มาสเต็ปการเต้นตลอดทั้งวัน ก่อนปิดท้ายความมันส์ด้วยโชว์พิเศษจากแรปเปอร์ผู้หลงใหลในดนตรีฮิปฮอป ลูกครึ่งไทย-สวิสเซอร์แลนด์ อย่าง Tobii (โทบี้) มาร่วมเติมเต็มบรรยากาศ Street Dance ให้คึกคักตลอดค่ำคืน
กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดพื้นที่ให้ Gen-C สายแดนซ์ได้แสดงศักยภาพ พร้อมร่วมสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับย่านสยามสแควร์ สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และอัปเดตไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ของ AIS SIAM ได้ที่สยามสแควร์ ซอย 7 เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 21.00 น. หรือผ่าน Instagram, X และ TikTok ของ AIS SIAM