พฤติกรรมเปลี่ยน! ซัมซุง ชี้ 70% ผู้บริโภคเลือกผ่อนเครื่อง ดันยอดแฟลกชิป S26 Ultra พุ่ง 40%

ซัมซุง ออกมาเปิดเผยยอดความสนใจทั้งการพูดถึงบนโซเชียลมีเดีย และยอดสั่งจองล่วงหน้าของ Galaxy S26 Ultra ที่เติบโตขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า วัยรุ่น Gen Z ให้การตอบรับเพิ่มขึ้น 25% ปัจจัยส่วนสำคัญคือบริการเงินผ่อน ที่ช่วยให้เข้าถึงสมาร์ทโฟนแฟลกชิปได้ง่ายขึ้น
สิทธิโชค นพชินบุตร President of Mobile Experience Division บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ให้ข้อมูลว่า ในอดีตที่ผ่านมาพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกว่า 70% จะเลือกซื้อแบบเงินสดเพื่อจ่ายครั้งเดียวจบ แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกว่า 70% เลือกใช้บริการผ่อนชำระแทน
ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้สะท้อนแค่เพียงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ แต่กลับเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปสุดอย่าง Samsung Galaxy S26 Ultra มียอดขายและกระแสความสนใจเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ส่วนหนึ่งมาจากการที่สมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิปในปัจจุบันมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 - 40,000 บาทขึ้นไป การจ่ายเงินสดก้อนใหญ่ในยุคที่ผู้บริโภคต้องการรักษาสภาพคล่องทางการเงินจึงไม่ใช่ทางเลือกแรกอีกต่อไป
โดยผู้บริโภคยุคใหม่มองว่าการผ่อนชำระ 0% หรือการใช้บริการสินเชื่อ เป็นการบริหารจัดการเงินที่ชาญฉลาดกว่า ทำให้สามารถนำเงินก้อนไปหมุนเวียนทำอย่างอื่นได้โดยไม่ต้องรู้สึกเสียดาย ส่วนในกลุ่มลูกค้าระดับบนที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ก็ยังช่วยผลักดันให้ตลาดสมาร์ทโฟนเติบโต
"ส่วนต่างหลักร้อย" ดันพฤติกรรมอัปเกรดไปรุ่นท็อป
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเทรนด์นี้คือ เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อด้วยระบบผ่อนชำระ "ส่วนต่างของราคา" ระหว่างรุ่นเริ่มต้น และรุ่นท็อปอย่าง Ultra เมื่อหารออกมาเป็นรายเดือนแล้ว มักจะตกอยู่เพียงแค่หลักร้อยบาทเท่านั้น
จุดนี้เองที่เป็นตัวจุดประกายให้เกิดพฤติกรรม "ขยับไปให้สุด" ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะขยับจากรุ่นธรรมดาไปหารุ่นท็อปสุดอย่าง Galaxy S26 Ultra ทันที เพราะรู้สึกว่าจ่ายเพิ่มต่อเดือนเพียงนิดเดียว แต่ได้สเปกกล้องระดับโปร, ปากกา S Pen, นวัตกรรมจอ Privacy Display กันคนแอบมอง และชิปประมวลผล AI ที่ครบเครื่องกว่า
ขณะเดียวกัน กระแสความสนใจของนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ Galaxy S26 Ultra มียอดการค้นหา และกระแสความสนใจ (Buzz) ทั้งการกดไลก์ แชร์ และคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียในไทย พุ่งสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 2.1 เท่า
นอกจากนี้ ยอดจองล่วงหน้ายังเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 1.4 เท่า โดยกลุ่มที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ที่หันมาให้ความสนใจและเปิดรับการใช้งานสมาร์ทโฟนแฟลกชิปเพิ่มขึ้นถึง 25% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคพร้อมที่จะเทใจให้กับรุ่นที่มอบประสบการณ์นวัตกรรมที่ดีที่สุด หากมีช่องทางการจ่ายเงินที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์
อย่างไรก็ตาม ซัมซุงก็ยังต้องรับมือกับความท้าทายด้านต้นทุนชิปหน่วยความจำ (Memory) ในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้น 40-50% จากความต้องการ Data Center ทำให้ในอนาคตมีโอกาสที่ราคาของสมาร์ทโฟนจะปรับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ระดับ 5-20% ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น