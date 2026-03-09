Dyson รุกตลาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่น "Dyson Spot+Scrub”

Dyson เปิดตัว Dyson Spot+Scrub Ai หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นแบบ 2-in-1 รุ่นแรกของแบรนด์ ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทั้งคราบเปียกและฝุ่นแห้งในเครื่องเดียว ชูจุดเด่นด้วยเทคโนโลยี AI การมองเห็นขั้นสูง และลูกกลิ้งทำความสะอาดตัวเองที่ล้ำสมัย ยกระดับมาตรฐานการทำความสะอาดบ้านให้หมดจดและไร้รอยต่อยิ่งขึ้น
ไฮไลท์ของ Dyson Spot+Scrub Ai คือแนวทางการทำความสะอาดแบบ 3 ขั้นตอนที่ได้แรงบันดาลใจจากมนุษย์ ตัวเครื่องผสานการทำงานของแสงเลเซอร์สีเขียวเข้ากับกล้อง AI ความละเอียดสูง เพื่อตรวจจับคราบและสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นบนพื้นผิว
เมื่อตรวจพบคราบ ระบบจะตอบสนองแบบเรียลไทม์ โดยหุ่นยนต์สามารถเน้นทำความสะอาดจุดที่สกปรกสูงสุดถึง 15 รอบ และจะใช้กล้องตรวจสอบซ้ำจนกว่าคราบฝังแน่นจะหลุดออกหมด นอกจากนี้ AI ยังได้รับการฝึกฝนให้จดจำและหลบหลีกวัตถุในชีวิตประจำวันได้เกือบ 200 ชนิด เช่น สายไฟ หรือแม้แต่มูลสัตว์เลี้ยง ช่วยให้การทำงานไหลลื่นไม่มีสะดุด
ขณะเดียวกัน Dyson ได้แก้ปัญหาจุดบอดของการทำความสะอาดด้วยหุ่นยนต์ โดยมาพร้อมกลไกลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ที่สามารถยืดออกอัตโนมัติได้ถึง 40 มิลลิเมตร ทำให้เข้าถึงขอบผนังและบัวพื้นได้อย่างแนบสนิท
นอกจากนี้ ขณะทำงาน ระบบจ่ายน้ำ 12 จุดจะส่งน้ำอุ่นล้างลูกกลิ้งตลอดเวลา และเมื่อกลับเข้าแท่นชาร์จ ลูกกลิ้งจะถูกล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำร้อนอุณหภูมิ 60°C ก่อนจะเป่าแห้งด้วยลมร้อน 45°C เพื่อป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นอับ
สำหรับการนำทาง Dyson Spot+Scrub Ai ใช้เทคโนโลยี LiDAR ร่วมกับการมองเห็นด้วย AI เพื่อสร้างแผนที่บ้านอย่างแม่นยำ (Clean Map) และระบุชื่อห้องอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสั่งงานหรือตั้งโซนทำความสะอาดเฉพาะจุดได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน MyDyson
ตัวแท่นชาร์จยังทำหน้าที่เป็นสถานีทิ้งฝุ่นอัตโนมัติแบบไร้ถุง (Bagless) ทำงานด้วย Dyson Root Cyclones 10 ตัว ช่วยกักเก็บฝุ่นแห้งได้นานสูงสุดถึง 100 วัน พร้อมระบบจ่ายน้ำยาทำความสะอาดพื้น Dyson Probiotic ปริมาณ 10 มล. โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เติมน้ำ ช่วยลดความยุ่งยากในการดูแลรักษาเครื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Dyson Spot+Scrub Ai เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยในราคา 39,900 บาท