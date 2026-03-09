xs
xsm
sm
md
lg

ทรู ผนึก กสทช. และศิริราช หนุน “รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่” มอบซิม 5G ดาต้าไม่อั้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทุกวินาทีคือชีวิต เมื่อเผชิญกับโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน การเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีจึงเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะช่วยรักษาชีวิตและลดความพิการของผู้ป่วย ล่าสุด ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำศักยภาพของเครือข่าย True 5G สนับสนุนภารกิจการแพทย์ฉุกเฉิน

โดย นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช. และนายวรภัทร งานเจตวรกุล หัวหน้าฝ่ายขายธุรกิจองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบซิม 5G พร้อมแพ็กเกจดาต้าไม่อั้น ระยะเวลา 36 เดือน มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ให้กับ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนการใช้งานในหน่วยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) ของโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

การปฏิบัติงานบนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ จำเป็นต้องอาศัยศักยภาพเครือข่ายสื่อสารที่มีความหน่วงต่ำและมีความเสถียรสูง เพื่อรองรับการส่งภาพ CT scan สมอง และการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางไกล (Teleconsult) แบบเรียลไทม์ ด้วยศักยภาพของ True 5G จะทำให้ทีมแพทย์สามารถวินิจฉัยและให้คำแนะนำการรักษาได้ทันที ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาสลายลิ่มเลือดภายใน “ช่วงเวลาทอง” 4 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการได้อย่างมีนัยสำคัญ

ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการพัฒนารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) ต้นแบบของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี 2561 และสะท้อนความมุ่งมั่นของทรูในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสารสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนไทยอย่างเท่าเทียม







ทรู ผนึก กสทช. และศิริราช หนุน “รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่” มอบซิม 5G ดาต้าไม่อั้น
ทรู ผนึก กสทช. และศิริราช หนุน “รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่” มอบซิม 5G ดาต้าไม่อั้น
ทรู ผนึก กสทช. และศิริราช หนุน “รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่” มอบซิม 5G ดาต้าไม่อั้น
ทรู ผนึก กสทช. และศิริราช หนุน “รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่” มอบซิม 5G ดาต้าไม่อั้น