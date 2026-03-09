ทรู ติด 100 ผู้นำ HR เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนบทบาทผู้นำหญิงขับเคลื่อนคนและองค์กรสู่อนาคต

เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) องค์กรด้านทรัพยากรบุคคลระดับสากล The Economic Times HRWorld Southeast Asia ได้ประกาศรายชื่อ “100 Most Influential HR Leaders in Southeast Asia 2026” พร้อมมอบรางวัล “HR Icons Awards 2026” เพื่อยกย่องผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านการบริหารคนในระดับองค์กร โดยในปีนี้ นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน 100 ผู้นำ HR ทรงอิทธิพลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนบทบาทของผู้นำหญิงที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ผ่านการพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กร
การได้รับการคัดเลือกสู่ทำเนียบ “100 Most Influential HR Leaders in Southeast Asia 2026” ในครั้งนี้สะท้อนบทบาทสำคัญของหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ในการมุ่งสร้างองค์กรทรู คอร์ปอเรชั่นให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนจาก “พลังของคน” ผ่านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเตรียมความพร้อมสำหรับโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านขององค์กรสู่การเป็นผู้นำบริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ
หนึ่งในภารกิจสำคัญภายใต้การนำของนางสาวศรินทร์รา คือการสนับสนุนการพัฒนาทรูให้เป็นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุด หรือ “Best Place to Work” ซึ่งไม่เพียงครอบคลุมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าอยู่ หรือการจัดหาสวัสดิการ แต่ยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเรียนรู้ และการเติบโตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
แนวทางดังกล่าวถูกขับเคลื่อนผ่านการสร้าง Purpose-Driven Culture หรือวัฒนธรรมองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานจากหลากหลายทีมและหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้เป้าหมายเดียวกันขององค์กร และร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม
นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ขอขอบคุณ ETHRWorld Southeast Asia ที่มอบรางวัล “HR Icons Awards 2026” ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ที่ได้เดินหน้ามาอย่างถูกทิศทางและเหมาะสม ทรู เชื่อว่าองค์กรที่แข็งแกร่งเริ่มต้นจากคน เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจจุดมุ่งหมายขององค์กร และรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า พลังของทีมจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับโลกอนาคตยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของทรู โดยเรามุ่งสร้าง Future Talent ผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ทั้งด้านดิจิทัลและความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี”
“ในโลกที่ AI กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็ว บทบาทของ HR จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการบริหารบุคลากร แต่คือการสร้างศักยภาพให้คนสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพ เราจึงมุ่งพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับโลกอนาคต ได้แก่ Future-Ready Skills, Human Skills และ Digital Skills เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างไร้ขีดจำกัด และที่สำคัญที่สุดคือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยทรูตั้งเป้ายกระดับทักษะด้าน AI และดิจิทัลให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ภายในปี 2027 อย่างน้อย 50% ของพนักงานได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะด้าน AI” นางสาวศรินทร์รา กล่าวสรุป
ทั้งนี้ การได้รับการยกย่องให้ติด 1 ใน 100 ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล HR Icons 2026 แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย The Economic Times HRWorld Southeast Asia ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จของนางสาวศรินทร์ราในฐานะผู้นำและผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทรูในการสร้างองค์กรแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย คน วัฒนธรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล