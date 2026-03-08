AIS ชำระค่าคลื่น 2600 MHz งวด 3 ต่อยอดลงทุน 5G

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือ AIS ตอกย้ำบทบาท Intelligent Infrastructure เดินหน้าเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทยในระยะยาว นำโดย นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจสัมพันธ์ เอไอเอส เข้าดำเนินการชำระค่าคลื่นความถี่ 2600 MHz งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 3,139,540,500 บาท ให้แก่สำนักงาน กสทช. โดยมี นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบเป็นรายได้แผ่นดินและสนับสนุนการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศในระยะยาว
AIS ยืนยันเจตนารมณ์ในการลงทุนพัฒนาโครงข่ายและระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่อง ในฐานะ National Digital Infrastructure ที่ให้ความสำคัญทั้ง Coverage ที่ครอบคลุมและคุณภาพบริการที่เชื่อถือได้ โดย AIS ให้บริการมือถือครอบคลุมมากกว่า 95% ของพื้นที่ประชากร และมีโครงข่ายบรอดแบนด์ครอบคลุมมากกว่า 20 ล้านครัวเรือน พร้อมเดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะของประเทศ ทั้ง Data Center และ Cloud ควบคู่การยกระดับเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรระดับโลกสู่ Autonomous Network และ Trusted Connectivity เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์