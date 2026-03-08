SKY Group คว้า 2 รางวัล “The Most Innovative Awards” จาก Future Trends Awards 2026

SKY Group โดย บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY) และ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการธุรกิจไทยอีกครั้ง หลังคว้า 2 รางวัลใหญ่ “The Most Innovative Awards” จากเวทีระดับประเทศอย่าง Future Trends Awards 2026 สุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปี ที่สร้างพลังขับเคลื่อนให้กับวงการธุรกิจ การเงินและสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สะท้อนศักยภาพขององค์กรไทยที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) กล่าวว่า สำหรับ SKY Group นวัตกรรมไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ แต่คือการออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์ Pain Point ของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เราเชื่อว่าเทคโนโลยีต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ทั้งในเชิงรายได้ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน รางวัลนี้จึงเป็นกำลังใจสำคัญให้ทีมงานทุกคนเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยต่อไป
สำหรับรางวัล “The Most Innovative” (รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม) ไม่ได้วัดเพียงแนวคิดที่ล้ำสมัย แต่ให้ความสำคัญกับ “Impact” และ “Implementation” การนำเทคโนโลยีไปใช้แก้ Pain Point ของภาคธุรกิจและภาครัฐได้จริง สำหรับ SKY ICT องค์กรได้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ และโซลูชันดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบิน เป็นผู้นำด้าน Aviation Tech as a Service พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสนามบินอย่างต่อเนื่องในโครงการต่างๆ มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมการบินของไทยสู่ “Aviation Hub”
ปัจจุบัน SKY ICT ให้บริการระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน พัฒนาและติดตั้งระบบเช็คอินและออกตั๋วผู้โดยสาร (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) ครอบคลุม 13 สนามบินทั่วประเทศ รวมถึงโครงการให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยว
ขณะที่ Metthier เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Facility Management) โดดเด่นด้าน Smart Facility Management และ AI-Driven Operations ที่รังสรรค์เทคโนโลยีขั้นสูงผสาน AI CCTV, Smart Incident Management, Digital Twin, 3D Visualization, Indoor Mapping, AIoT and Robotics และแพลตฟอร์มบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operations Center) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและระบบภายในอาคาร โดยควบคุมการทำงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเมทเธียร์ (Metthier Intelligent Operation Center: MIOC) พร้อมแพลตฟอร์ม “METTRIQ” (Metthier Reformative IQ) แพลตฟอร์มการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะครบวงจรแพลตฟอร์มแรกในประเทศไทยที่รวม 12 ระบบเทคโนโลยีไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยจนถึงรายใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มเปิดที่ทันสมัยในการบริหารจัดการอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
การได้รับรางวัลจากเวที Future Trends Awards 2026 ยังส่งสัญญาณเชิงบวกต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ ถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การลงทุนด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและระบบอัจฉริยะกลายเป็นวาระแห่งชาติและเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยรากฐานด้านเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และวิสัยทัศน์ผู้นำที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยื
SKY Group จึงไม่ได้เพียงรับรางวัลในวันนี้ แต่กำลังวางหมากเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรไทยที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคต ความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงถ้วยรางวัล หากคือสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นว่า “นวัตกรรมไทย” สามารถยืนอยู่แถวหน้า และพร้อมแข่งขันบนเวทีโลกอย่างมั่นคง