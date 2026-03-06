AIS คว้ารางวัล People & Culture Prime Award ย้ำ “คน” คือหัวใจ ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคตดิจิทัลยั่งยืน

เอไอเอส ประกาศความภาคภูมิใจอีกครั้งบนเวทีระดับประเทศ คว้ารางวัล Corporate of the Year 2026 สาขา “People & Culture Prime Award” จาก The People Awards 2026 ตอกย้ำความแข็งแกร่งขององค์กรที่ไม่ได้เติบโตด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว หากเติบโตด้วย “พลังคน” และความเชื่อมั่นว่ามนุษย์คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ทั้งในองค์กร สังคม และประเทศ สะท้อนภาพผู้นำด้านโทรคมนาคมอัจฉริยะของไทยที่เดินเกมใหญ่กว่า “การเป็นผู้ให้บริการ” แต่กำลังยกระดับบทบาทสู่การเป็น “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะ” ที่ทำหน้าที่เป็น “ลมใต้ปีก” สนับสนุนการพัฒนา Digital Talents ของไทย ที่สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม และขับเคลื่อนอนาคตดิจิทัลของประเทศให้เดินหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร AIS กล่าวว่า “รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเอไอเอส ทุกคน เพราะสะท้อนให้เห็นว่า “คุณค่าของคน” คือหัวใจสำคัญขององค์กร สำหรับเอไอเอส ‘คน’ ไม่ใช่แค่ทรัพยากรขององค์กร แต่คือพลังตั้งต้นของทุกความเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าความก้าวหน้าที่แท้จริง ทั้งในองค์กรและประเทศ เกิดขึ้นได้เมื่อคนได้รับโอกาส ได้รับการพัฒนา และรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
ภารกิจของ AIS จึงชัดเจนว่า เราต้องยกระดับศักยภาพคน ทั้งภายในเอไอเอส และคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล และ AI รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง ให้ทุกความแตกต่างได้เติบโตอย่างเต็มที่ ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุกคนก้าวทันโลกอย่างเท่าเทียม เราจึงตั้งใจยกระดับบทบาทสู่การเป็น Intelligent Infrastructure ที่ไม่เพียงเชื่อมต่อเทคโนโลยี แต่เชื่อมต่อโอกาสให้ผู้คนได้พัฒนาตนเองและสร้างอนาคตของตัวเอง เมื่อคนแข็งแรง สังคมก็แข็งแรง และนี่คือเหตุผลที่ AIS จะเดินหน้าสร้างการเติบโตที่เริ่มจาก ‘คน’ และไปได้ไกลกว่าคำว่าความสำเร็จขององค์กร
ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงาน The People Awards 2026 และพนักงานชาว AIS ทุกคนที่ร่วมมือกันอย่างทุ่มเท การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าในการพัฒนาองค์กรและสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป เราจะต่อยอดความภาคภูมิใจครั้งนี้เป็นพลังในการขยายโอกาสการพัฒนาให้คนไทยได้เรียนรู้ เติบโต และก้าวทันโลกดิจิทัลอย่างเท่าเทียม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
The People Awards เป็นเวทีประกาศรางวัลแห่งปีโดยสื่อออนไลน์อย่าง The People ที่มุ่งยกย่อง “คน” และ “องค์กร” ต้นแบบจากทุกวงการ ผู้กล้าคิด กล้าทำ สามารถสร้างคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ในทางที่ดีขึ้น และ รางวัล Corporate of The Year เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ยืนเคียงข้างผู้คน สร้างคุณค่า และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รางวัลดังกล่าวจึงสะท้อนความสำเร็จของ AIS ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับความหลากหลายและพัฒนาศักยภาพคนทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียม ผ่านโอกาสและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน