ทรู ดีแทค 5G พร้อมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 17e ได้แล้ววันนี้

ทรู ดีแทค 5G เตรียมวางจำหน่าย iPhone 17e โดยมอบคุณค่าที่ยอดเยี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบกล้องสุดล้ำ ความทนทานที่ดียิ่งขึ้น ความมหัศจรรย์ของ MagSafe และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้นที่เพิ่มความจุขึ้นสองเท่า เริ่มต้นเป็น 256GB
ลูกค้าทรู และดีแทคสามารถสั่งจอง iPhone 17e ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ และจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 11 มีนาคม 2569 ทาง ทรูช็อป ดีแทคช็อป และ และ True Store ดูรายละเอียดราคา และการวางจำหน่ายได้ที่ https://www.true.th/promotion/devices/iphone-17e
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งสำคัญนี้ ทรู ดีแทค 5G เตรียมมอบสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 17e โดยลูกค้าจะได้พบกับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ดังนี้:
• เครื่องพร้อมแพ็กเกจราคาสุดคุ้ม เริ่มเพียง 15,200 บาท เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด
• เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา เริ่มเพียง 22,900 บาท
• สิทธิพิเศษทางการเงิน เลือกผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือ ผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน กับ Pay Next Extra
• เก่าแลกใหม่ (Trade-in) รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 1,500 บาท เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด
• ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม พิเศษลูกค้าทรูและดีแทคแบบรายเดือน สามารถนำอายุการใช้งานมาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท
• True Mobile Care บริการดูแลมือถือครบวงจร เริ่มเพียง 1,990 บาท/ปี
• ดูฟรี TrueVisions NOW ENT ฟรีนาน 1 ปี เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน
iPhone 17e
iPhone 17e ใหม่เป็นรุ่นที่ทรงพลังและมาในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเข้ามาเสริมทัพผลิตภัณฑ์ตระกูล iPhone 17 โดยมีหัวใจสำคัญคือชิป A19 เจเนอเรชั่นล่าสุด ที่มอบประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่ผู้ใช้ทำ นอกจากนี้ iPhone 17e ยังมาพร้อม C1X โมเด็มเซลลูลาร์เจเนอเรชั่นล่าสุดที่ออกแบบโดย Apple ซึ่งชิป C1X นั้นมีความเร็วมากกว่าชิป C1 ใน iPhone 16e ถึง 2 เท่า และทำความเร็วได้เทียบเท่ากับ iPhone Air กล้อง Fusion ความละเอียด 48MP สามารถถ่ายภาพได้สวยงามน่าทึ่ง ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายบุคคลเจเนอเรชั่นถัดไป และวิดีโอระดับ 4K Dolby Vision อีกทั้งยังมอบตัวเลือกเทเลโฟโต้ 2 เท่าคุณภาพระดับออปติคัล ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนมีกล้องสองตัวในเครื่องเดียว จอภาพ Super Retina XDR ขนาด 6.1 นิ้ว มาพร้อม Ceramic Shield 2 ที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 3 เท่าและช่วยลดแสงสะท้อน¹ ผู้ใช้ยังสามารถเพลิดเพลินกับการชาร์จแบบไร้สายที่รวดเร็วด้วย MagSafe และเข้าถึงระบบนิเวศของอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย เช่น ที่ชาร์จและเคส iPhone 17e มีให้เลือกใน 3 สีสันที่เรียบหรูพร้อมพื้นผิวแบบผิวด้านระดับพรีเมียม ได้แก่ สีดำ สีขาว และสีชมพูอ่อนใหม่ที่สวยงาม — โดยมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้นที่ 256GB เพียง 22,900 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มความจุเริ่มต้นเป็นสองเท่าจากรุ่นก่อนหน้าในราคาเท่าเดิม
ด้วย eSIM ผู้ใช้ iPhone 17e สามารถเปิดใช้งานบริการ จัดเก็บหลายแพ็กเกจไว้ในอุปกรณ์เครื่องเดียว และเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่น ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการเชื่อมต่อที่ราบรื่นยิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว — โดยเฉพาะเวลาเดินทาง ทรู ดีแทค 5Gรองรับการถ่ายโอนด่วนผ่าน eSIM (eSIM Quick Transfer) ทำให้การย้ายหมายเลขของคุณไปยัง iPhone เครื่องใหม่เป็นเรื่องง่าย และด้วยการเปิดใช้งาน eSIM ผ่านผู้ให้บริการ (eSIM Carrier Activation) ทรู ดีแทค 5G สามารถกำหนดค่า eSIM ของคุณในรูปแบบดิจิทัลไปยัง iPhone ของคุณได้โดยตรง
ราคาและแพ็กเกจข้อมูลได้ที่ https://www.true.th/promotion/devices/iphone-17e
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ www.apple.com/th
1. จอภาพมีมุมมนที่รับกับดีไซน์แบบโค้งอันงดงาม และมุมทั้งหมดนี้อยู่ในสี่เหลี่ยมมุมฉากมาตรฐาน และเมื่อวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาตรฐานแล้ว หน้าจอจะมีขนาด 6.06 นิ้วในแนวทแยง พื้นที่สำหรับการดูจริงมีขนาดเล็กกว่า
ลูกค้าทรู และดีแทคสามารถสั่งจอง iPhone 17e ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ และจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 11 มีนาคม 2569 ทาง ทรูช็อป ดีแทคช็อป และ และ True Store ดูรายละเอียดราคา และการวางจำหน่ายได้ที่ https://www.true.th/promotion/devices/iphone-17e
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งสำคัญนี้ ทรู ดีแทค 5G เตรียมมอบสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 17e โดยลูกค้าจะได้พบกับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ดังนี้:
• เครื่องพร้อมแพ็กเกจราคาสุดคุ้ม เริ่มเพียง 15,200 บาท เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด
• เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา เริ่มเพียง 22,900 บาท
• สิทธิพิเศษทางการเงิน เลือกผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือ ผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน กับ Pay Next Extra
• เก่าแลกใหม่ (Trade-in) รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 1,500 บาท เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด
• ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม พิเศษลูกค้าทรูและดีแทคแบบรายเดือน สามารถนำอายุการใช้งานมาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท
• True Mobile Care บริการดูแลมือถือครบวงจร เริ่มเพียง 1,990 บาท/ปี
• ดูฟรี TrueVisions NOW ENT ฟรีนาน 1 ปี เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน
iPhone 17e
iPhone 17e ใหม่เป็นรุ่นที่ทรงพลังและมาในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเข้ามาเสริมทัพผลิตภัณฑ์ตระกูล iPhone 17 โดยมีหัวใจสำคัญคือชิป A19 เจเนอเรชั่นล่าสุด ที่มอบประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่ผู้ใช้ทำ นอกจากนี้ iPhone 17e ยังมาพร้อม C1X โมเด็มเซลลูลาร์เจเนอเรชั่นล่าสุดที่ออกแบบโดย Apple ซึ่งชิป C1X นั้นมีความเร็วมากกว่าชิป C1 ใน iPhone 16e ถึง 2 เท่า และทำความเร็วได้เทียบเท่ากับ iPhone Air กล้อง Fusion ความละเอียด 48MP สามารถถ่ายภาพได้สวยงามน่าทึ่ง ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายบุคคลเจเนอเรชั่นถัดไป และวิดีโอระดับ 4K Dolby Vision อีกทั้งยังมอบตัวเลือกเทเลโฟโต้ 2 เท่าคุณภาพระดับออปติคัล ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนมีกล้องสองตัวในเครื่องเดียว จอภาพ Super Retina XDR ขนาด 6.1 นิ้ว มาพร้อม Ceramic Shield 2 ที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 3 เท่าและช่วยลดแสงสะท้อน¹ ผู้ใช้ยังสามารถเพลิดเพลินกับการชาร์จแบบไร้สายที่รวดเร็วด้วย MagSafe และเข้าถึงระบบนิเวศของอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย เช่น ที่ชาร์จและเคส iPhone 17e มีให้เลือกใน 3 สีสันที่เรียบหรูพร้อมพื้นผิวแบบผิวด้านระดับพรีเมียม ได้แก่ สีดำ สีขาว และสีชมพูอ่อนใหม่ที่สวยงาม — โดยมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้นที่ 256GB เพียง 22,900 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มความจุเริ่มต้นเป็นสองเท่าจากรุ่นก่อนหน้าในราคาเท่าเดิม
ด้วย eSIM ผู้ใช้ iPhone 17e สามารถเปิดใช้งานบริการ จัดเก็บหลายแพ็กเกจไว้ในอุปกรณ์เครื่องเดียว และเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่น ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการเชื่อมต่อที่ราบรื่นยิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว — โดยเฉพาะเวลาเดินทาง ทรู ดีแทค 5Gรองรับการถ่ายโอนด่วนผ่าน eSIM (eSIM Quick Transfer) ทำให้การย้ายหมายเลขของคุณไปยัง iPhone เครื่องใหม่เป็นเรื่องง่าย และด้วยการเปิดใช้งาน eSIM ผ่านผู้ให้บริการ (eSIM Carrier Activation) ทรู ดีแทค 5G สามารถกำหนดค่า eSIM ของคุณในรูปแบบดิจิทัลไปยัง iPhone ของคุณได้โดยตรง
ราคาและแพ็กเกจข้อมูลได้ที่ https://www.true.th/promotion/devices/iphone-17e
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ www.apple.com/th
1. จอภาพมีมุมมนที่รับกับดีไซน์แบบโค้งอันงดงาม และมุมทั้งหมดนี้อยู่ในสี่เหลี่ยมมุมฉากมาตรฐาน และเมื่อวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาตรฐานแล้ว หน้าจอจะมีขนาด 6.06 นิ้วในแนวทแยง พื้นที่สำหรับการดูจริงมีขนาดเล็กกว่า