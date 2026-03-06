COMMART GAMEFORCE อัปเดทราคาโน้ตบุ๊กเจนใหม่ สูงสุด 235,990 บ.

อัปเดทราคาโน้ตบุ๊กเจนใหม่ที่งาน COMMART GAMEFORCE พบราคาหลากหลาย 21,000-235,990 บ. ผู้จัดมั่นใจตลาดเกมมิ่งและไอทีไทยคึกคักรับต้นปี
งาน COMMART GAMEFORCE นั้นประกาศตัวเป็นมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไอทีครั้งใหญ่ช่วงต้นปี 2569 โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) หรือ ARIP ร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ไอทีชั้นนำ กว่า 200 แบรนด์ยกทัพสินค้าไอทีร่วมกันยกระดับประสบการณ์เกมมิ่ง เทคโนโลยี AI โดยแบรนด์ที่ร่วมงานมีทั้ง ACE, Banana, E-Quip, Epson, iStudio by spvi, IT City, JIB, Maru, Zarukon, JIB Mobile, MSI, Speed Computer, Speed Gaming, Studio7, AMD, AppleSheep, Ascenti, ASUS, ROG, Bewell, Cougar, ERGOTREND, GamersLab, SecretLAB, เครดิตบูโร , Moonshot, GeForce NOW , Nvidia GeForce, Synnex ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2569 ณ Hall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าถึงแม้ปัญหาการขาดแคลนและราคาที่ผันผวน แต่สินค้าไอที อย่างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และคอมจัดเซ็ต ยังคงเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องมี เพื่อใช้ทำงาน ตลอดจนความบันเทิง ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเร็ว การเข้ามาของเทคโนโลยี AI ส่งผลต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องการอัปเกรดสเปค ฮาร์ดแวร์ให้มีประสิทธิภาพการประมวลผลภาพ และความเร็ว เพื่อรองรับซอฟต์แวร์ รวมถึงเกมรุ่นใหม่ ที่มีเข้ามาเป็นตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น
“ปี 2569 ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายของอุตสาหกรรมไอที วิกฤตการณ์ขาดแคลนสินค้าตลอดจนสถานการณ์สงครามที่เข้ามา กระทบคอมมาร์ตในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าไอทีที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 2 ทศวรรษยังคงทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไอซีทีให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาเจอกัน เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ สร้างตัวเลือก และเปิดโอกาสในการแนะนำสินค้าให้กับผู้บริโภคได้สัมผัส พร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลดที่คุ้มค่า"
COMMART GAMEFORCE ครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เอ็นวิเดีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่ร่วมมอบประสบการณ์เกมมิ่งอย่างเต็มรูปแบบ ตลอด 4 วัน ให้ชาวไอทีได้สัมผัสกับประสบการณ์เกมมิ่งระดับโลก ผ่านเทคโนโลยีเกมมิ่งสุดล้ำที่สุด เพื่อสะท้อนถึงพลังของอุตสาหกรรมเกม เทคโนโลยี และคอมมูนิตี้เกมเมอร์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า งาน COMMART GAMEFORCE มุ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าไอทีและเกมมิ่งยุค AI ที่ครบวงจรที่สุด โดยผู้บริโภคจะได้พบกับสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก AI, Gaming PC, การ์ดจอ, เครื่องคอนโซล, อุปกรณ์เกมมิ่ง และซอฟต์แวร์แท้ จากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลดแรง ของแถมจัดเต็ม และกิจกรรมที่ผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับประสบการณ์ความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการแข่งขันเกม กิจกรรมอีสปอร์ต และการพบปะกับครีเอเตอร์สายเกมชื่อดังจัดกิจกรรมเกมเต็มรูปแบบตลอด 4 วัน โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการทดลองเล่น Resident Evil Requiem ก่อนใคร ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งการ์ดจอ GeForce RTX™ 50 Series รวมถึงการสาธิตบริการคลาวด์เกมมิ่ง GeForce NOW ความละเอียดระดับ 4K จัดแสดงเดโมเทคโนโลยีกราฟิกและเกมยอดนิยมในงานอีกด้วย.