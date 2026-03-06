ดีป้าเพิ่ม 4,000 สิทธิ์ 'ทุเรียนดิจิทัล' ดึงเกษตรกรใช้ IoT ลดต้นทุน

ดีป้าเพิ่ม 4,000 สิทธิ์ 'ทุเรียนดิจิทัล' ดึงเกษตรกรใช้แพลตฟอร์มปลูก-ระบบน้ำ IoT ลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพผลผลิต ปั้นบิ๊กดาต้าทุเรียนไทยหนุนศักยภาพส่งออก
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เดินหน้าขยายผลโครงการทุเรียนดิจิทัล (Digital Durian) เพื่อผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแปลงปลูก โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 4,000 สิทธิ์ เพื่อใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการและติดตามการเพาะปลูก ควบคู่กับระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวน และยกระดับมูลค่าทุเรียนไทยในตลาดส่งออก
ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้าเริ่มดำเนินโครงการทุเรียนดิจิทัลครั้งแรกในปี 2567 โดยจากการดำเนินงานระยะแรกพบว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจำนวนไม่น้อยยังเผชิญปัญหาที่กระทบต่อการส่งออก ดังนั้นโครงการจึงมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงขั้นตอนการส่งออก เพื่อให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานตลาดต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกระดับทักษะด้านเกษตรดิจิทัล พร้อมสิทธิ์ใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการและติดตามการเพาะปลูกเป็นระยะเวลา 2 ปีเต็ม อีกทั้งเมื่อมีการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ก็จะได้รับการสนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT เพิ่มเติมอีก 1 ระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ การดำเนินโครงการยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรดิจิทัล เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ โดย ดีป้า จะช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ผ่านการสนับสนุนให้เกษตรกรทดลองใช้งานเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ซึ่งได้รับเครื่องหมายรับรอง dSURE และขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีบริการดิจิทัลของประเทศ หรือ Thailand Digital Catalog
สำหรับปี 2569 โครงการยังเริ่มวางรากฐานการบันทึกข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นต์จากกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรรองรับแนวปฏิบัติด้านการลดโลกร้อน ซึ่งกำลังกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของตลาดโลกในอนาคต
"ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โครงการทุเรียนดิจิทัลมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วกว่า 10,000 ราย ครอบคลุม 66 จังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่ในปี 2569 ดีป้า คาดว่าจะมีเกษตรกรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปลูกทุเรียนเพิ่มเป็นมากกว่า 14,000 ราย ครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัด" ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทางการเกษตรจะถูกนำมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ด้านการปลูกทุเรียนที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการภาคเกษตร และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
เกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทุเรียนดิจิทัลได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://duriandigital.depa.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 06 1423 9055 หรือ 09 2955 9478