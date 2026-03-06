ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์ใหม่ เชือดบัญชีม้า เริ่มใช้ 6 มี.ค.69

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเกณฑ์ใหม่ ปราบบัญชีม้า-วอลเลตดิจิทัล เปิดทาง ศปอท. มีอำนาจขึ้นบัญชีดำ ระงับธุรกรรม ปิดบัญชีทันที เริ่มใช้ 6 มี.ค.69
เมื่อวันที่ 6 มี.ค.69 นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี มีนโยบายให้เร่งรัดดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะการตัดวงจรบัญชีม้า และกระเป๋าเงินดิจิทัล
ดังนั้น กระทรวงดีอี โดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา "ประกาศศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๙"
สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการในการป้องกันการเปิดบัญชี การระงับการให้บริการหรือการทำธุรกรรม หรือการปิดบัญชีกับบุคคลที่มีรายชื่อหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
- เพื่อให้การปราบปรามบัญชีม้า ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนในการประกาศขึ้นบัญชีดำบุคคลต้องสงสัย โดยให้ครอบคลุมไปถึง "เลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล" ด้วย
- ดำเนินการตัดวงจรบุคคลต้องสงสัยทันที หากพบว่าเข้าข่ายกระทำผิด หรือมีชื่อปรากฏอยู่ในเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมาย สถาบันการเงินต้องปฏิเสธการเปิดบัญชี ระงับการทำธุรกรรม หรือดำเนินการปิดบัญชีทันที
- เพิ่มเติมกลไกให้ความเป็นธรรม หากตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ทาง ศปอท. สามารถออกประกาศเพิกถอนรายชื่อเพื่อปลดล็อกการระงับบัญชีหรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลได้
ทั้งนี้ ประกาศฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มี.ค.69 ซึ่งเป็นวันตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป