Nothing เปิดตัว Phone (4a) ซีรีส์ พร้อมหูฟัง Headphone (a)

Nothing ประกาศเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ทั้งสมาร์ทโฟน Nothing Phone (4a) Pro, Nothing Phone (4a) และหูฟังครอบหู Headphone (a) กับดีไซน์โปร่งใสอันเป็นเอกลักษณ์ ผสานเทคโนโลยีกล้องซูมไกลและระบบปฏิบัติการ Nothing OS 4.1 ที่ฉลาดยิ่งขึ้นด้วย AI
รุ่นท็อปของซีรีส์อย่าง Phone (4a) Pro มาพร้อมกับวิศวกรรมด้วยโครงสร้าง Metal Unibody ที่บางเพียง 7.95 มม. (บางที่สุดของแบรนด์) ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 4 หน้าจอ AMOLED 6.83 นิ้ว ความละเอียด 1.5K รีเฟรชเรต 144Hz ความสว่างสูงสุด 5,000 nits
ครั้งแรกกับเลนส์ Periscope Telephoto 50MP ซูมออปติคอล 3.5x และซูมดิจิทัลสูงสุดถึง 140x ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์หลัก Sony LYT700C และเทคโนโลยี TrueLens Engine 4 พร้อม Glyph Matrix ไฟด้านหลังรูปแบบใหม่ 137 LED ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น 57% ให้ความสว่างเพิ่มขึ้น 100%
ขณะที่ Nothing Phone (4a) เน้นความสดใสด้วยสีใหม่ Transparent Blue และ Soft Pink โดยยังคงเอกลักษณ์ Glyph Bar และไฟ Recording Light สีแดง เลนส์หลัก 50MP OIS พร้อมเลนส์ Periscope 50MP ซูมได้สูงสุด 70x รองรับฟีเจอร์ AI Photo Eraser ใช้ชิป Snapdragon 7s Gen 3 พร้อมแบตเตอรี่ 5,080 mAh รองรับชาร์จไว 50W (ชาร์จ 60% ใน 30 นาที)
สมาร์ทโฟนทั้งสองรุ่นทำงานบน Android 16 ครอบทับด้วย Nothing OS 4.1 ที่เน้นความเรียลไทม์และส่วนตัวมากขึ้น มาพร้อม AI Dashboard สำหรับจัดการฟีเจอร์อัจฉริยะ และเครื่องมืออย่าง Essential Search และ Essential Memory ช่วยให้การค้นหาข้อมูลในเครื่องทำได้รวดเร็ว โดย Nothing ยืนยันการอัปเดตความปลอดภัยยาวนานถึง 6 ปี
ส่วน Nothing Headphone (a) หูฟังครอบหูดีไซน์มินิมอลที่มีน้ำหนัก 310 กรัม ไดรเวอร์เคลือบไทเทเนียม 40 มม. รองรับ Hi-Res Audio และ LDAC มาพร้อมระบบตัดเสียง Adaptive ANC ปรับได้ 3 ระดับ พร้อมไมโครโฟน 3 ตัวและ AI ตัดเสียงรบกวนการสนทนา แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด 135 ชั่วโมง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง พร้อมระบบ Rapid Charge ชาร์จ 5 นาที ฟังได้นาน 5 ชั่วโมง