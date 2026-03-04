Zimbra ดึง "แอนโธนี แชดด์" นั่งแท่นคุมรายได้ทั่วโลก เร่งรุกตลาด Sovereign Cloud

แพลตฟอร์มอีเมลโอเพนซอร์สรายใหญ่ Zimbra เดินหมากดึงมือดีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ร่วมทีม หวังคว้าส่วนแบ่งตลาดคลาวด์อธิปไตยที่คาดว่าจะเป็นตลาดที่มีการขยายตัวสูง
เดร็ก ฮาร์วีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Zimbra กล่าวว่าประสบการณ์การทำงานของแอนโทนี แชดด์ ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างทีมประสิทธิภาพสูงและการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดความปลอดภัยที่มีความซับซ้อน ทำให้ แอนโทนี แชดด์ เป็นผู้นำที่เหมาะสมที่สุดในการเร่งขับเคลื่อนธุรกิจของ Zimbra
"ความเชี่ยวชาญของเขาในการสร้างระบบนิเวศพันธมิตรและกลยุทธ์การรุกตลาดระดับองค์กรจะเป็นกลไกสำคัญสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันอีเมลที่มีอธิปไตยทางข้อมูล"
การที่ Zimbra ประกาศแต่งตั้งแอนโธนี แชดด์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ (Chief Revenue Officer) อย่างเป็นทางการ นั้นสะท้อนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าองค์กรและภาครัฐ ท่ามกลางกระแส Data Sovereignty ที่กำลังกลายเป็นวาระหลักของหน่วยงานทั่วโลก
แอนโทนี แชดด์ นั้นเป็นบุคคลที่คร่ำหวอดในแวดวงไซเบอร์ซีเคียวริตี้และ SaaS มากว่า 15 ปี โดยก่อนมารับตำแหน่งที่ Zimbra แอนโทนีเคยดำรงตำแหน่ง CRO ที่ Vercara ซึ่งประสบความสำเร็จในการวางรากฐานโปรแกรมพันธมิตรช่องทางการจำหน่ายระดับโลกจนสร้างการเติบโตในระดับสูงให้แก่องค์กร และก่อนหน้านั้นยังเคยดูแลการขายทั่วโลกที่ Neustar ครอบคลุมทั้งวิศวกรรมการขาย การบริหารบัญชีลูกค้า และระบบความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน
ในบทบาทใหม่ แชดด์จะดูแลการดำเนินงานด้านรายได้ของ Zimbra ทั่วโลก ครอบคลุมงานขาย การตลาด การสร้างเครือข่ายพันธมิตร และการดูแลความสำเร็จของลูกค้า ในจังหวะที่บริษัทกำลังเร่งขยายโซลูชันไปยังกลุ่มองค์กร รัฐบาล และผู้ให้บริการในภูมิภาค EMEA และ APAC โดยเฉพาะ
แอนโทนี แชดด์ มั่นใจว่าความมุ่งมั่นของซิมบร้าที่มีต่อมาตรฐานเปิด อธิปไตยทางข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยนั้นสอดคล้องอย่างยิ่งกับความต้องการขององค์กรที่ต้องดำเนินงานภายใต้ภูมิทัศน์ของภัยคุกคามในปัจจุบัน
ปัจจุบัน Zimbra เป็นบริษัทลูกของ Synacor บริษัทโซลูชันเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ให้บริการกล่องจดหมายนับร้อยล้านรายใน 127 ประเทศ ผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการและพันธมิตรทั่วโลก โดยรองรับการติดตั้งได้ทั้งแบบ On-premises, Private Cloud และ Hybrid Environment ทำให้เป็นตัวเลือกหลักขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสามารถในการปรับแต่งระบบ.