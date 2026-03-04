AIS ผนึก HOW x Goodthings Happen เปิดตัว "WTF Festival 2026" รับยุค AI

AIS ผนึก HOW x Goodthings Happen เปิดตัว "WTF Festival 2026" มหกรรมเทศกาลธุรกิจการตลาดที่รวม 100 ซีอีโอ สร้างชุมชนนักคิดแห่งอนาคต ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ที่กำลังปั่นป่วนโครงสร้างธุรกิจทั่วโลก
ธนา เธียรอัจฉริยะ Dean of House of Wisdom และผู้ก่อตั้ง WTF Festival อธิบายว่า WTF ในที่นี้ไม่ใช่คำอุทาน หากแต่ย่อมาจาก Wisdom to the Future สะท้อนแนวคิดที่ว่าในยุคที่ AI และดิจิทัลดิสรัปชันทำให้ทุกอย่างเร่งตัวขึ้น ผู้ที่ยึดติดกับสูตรสำเร็จเดิมจะถูกตลาดทิ้งไว้ข้างหลัง
"โลกธุรกิจวันนี้ไม่ใช่สนามเดิมอีกต่อไป ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีและ AI ทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นหลายเท่า คนที่คิดแบบเดิมจะถูกกลืนหาย ถ้าไม่แตกต่างจริง ก็ไม่มีพื้นที่ยืน" ธนากล่าว
การเปิดตัวโปรเจ็กต์ใหญ่ของ HOW x Goodthings Happen อย่าง AIS PRESENTS WTF Festival 2026: Into the World of Outliers นั้นถูกวางตัวให้เป็นมากกว่าสัมมนาธุรกิจทั่วไป แต่คือเวทีทางความคิดที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการที่กล้าคิดนอกกรอบ โดยงานถูกออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์จริง ผ่าน 3 โซนหลัก ได้แก่ Outliers Talk เวทีกลางที่รวบรวมเจ้าของธุรกิจที่มาแรงกว่า 30 ราย มาถ่ายทอดกระบวนคิดและกลยุทธ์แบบตรงไปตรงมา Fearless Forum พื้นที่ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมซักถามเชิงลึกอย่างไม่ต้องเกรงใจ และ Founder's Fair พื้นที่งาน Fair ที่ Founder และเจ้าของแบรนด์มาเอง 100 บูธ เปิดพื้นที่ให้เจอตัวจริง คุยได้โดยตรง
แม้จะยังไม่เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ แต่โซน Founder's Fair ได้รับการจองพื้นที่แล้วกว่า 70 ใน 100 บูธ สะท้อนความสนใจจากภาคธุรกิจที่สูงกว่าที่คาด ขณะที่แนวร่วมจาก CEO ในแวดวงธุรกิจ อาทิ ไอติม เอมลินทร์ จาก LA GLACE, ทนงค์ศักดิ์ แซ่เอี้ยว ผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ยืดเปล่า (YUEDPAO) และ CK Cheong CEO แห่ง Fastwork ต่างให้การตอบรับเข้าร่วม
ด้านสปอนเซอร์ประกอบด้วย AIS, ยืดเปล่า, Tofusan, AMT Skincare, KC Concrete, Romar, Shinkanzen Sushi, TQM Insurance Broker และ Thaicoco ตัวงานจัดขึ้นในวันที่ 23–24 พฤษภาคม 2569 ณ ชั้น 5 พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน โดยโซน Founder's Fair และ Fearless Forum เข้าชมได้ฟรี ส่วนโซน Outliers Talk จำหน่ายบัตร 2,500-1,650 บาท ตามสิทธิ์ที่ต่างกัน.