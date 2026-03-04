MacBook Neo แมคบุ๊กราคาประหยัด ตัวเลือกหลากสี เริ่มต้น 19,900.

แอปเปิล (Apple) กลับมาประเดิมตลาดแมคบุ๊กเครื่องเล็กพกพาง่าย ประสิทธิภาพเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปอีกครั้ง ด้วย MacBook Neo ทำราคาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นที่ 19,900 บาท กับตัวเลือกหลากสีสัน ทำงานบนชิป Apple A18 Pro ที่เคยใช้งานบน iPhone 16 Pro
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple เลือกทำ MacBook ในไลน์อัปที่เป็นตัวเลือกในตลาด เพราะในยุคสมัยของชิป Intel เคยมีการทำตลาด MacBook ขนาดหน้าจอ 12 นิ้ว ออกสู่ตลาดมาแล้ว และได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องบางเบา ใช้งานได้ต่อเนื่อง ก่อนที่จะมาซ้อนไลน์กับ MacBook Air ในปัจจุบัน
การออก MacBook Neo ในรอบนี้ แอปเปิล เลือกวางโพสิชันที่แตกต่างออกไป ด้วยการชูในเรื่องของสีสันที่มีความสดใส รับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในขนาดจอ 13 นิ้ว Liquid Retima และทำราคาให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น หลังจากที่ราคาปัจจุบันของ MacBook Air M5 ปัจจุบันขยับขึ้นไปอยู่ที่ 36,900 บาท
จุดที่น่าสนใจคือ MacBook Neo จะเข้ามาเปลี่ยนตัวเลือกโน้ตบุ๊ก รุ่นเริ่มต้นในตลาดที่จากเดิมผู้ใช้งานหลายคนจะมีภาพจำว่า MacBook เป็นสินค้าที่มีราคาแพง แต่เมื่อเทียบกับราคาของรุ่นใหม่ที่เปิดตัวออกมานี้ เรียกได้ว่า MacBook Neo เข้ามาทำราคาในรุ่นเริ่มต้นได้ ใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กที่ใช้งาน Windows เรียบร้อยแล้ว
ตัวเครื่อง MacBook Neo มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ Blush (ชมพู), Indigo (น้ำเงินเข้ม), Silver (เงิน) และสีใหม่ล่าสุดอย่าง Citrus (ส้ม) น้ำหนัก 1.22 กิโลกรัม ตัวเครื่องอะลูมิเนียม แบตเตอรีใช้งานได้ 16 ชั่วโมง กล้อง FaceTime HD 1080p พอร์ต USB-C 2 พอร์ต ช่องเสียบหูฟัง รองรับ Wi-Fi 6E และ Bluetooth 6
MacBook Neo วางจำหน่ายในราคา 19,900 บาท สำหรับรุ่น 256 GB และ 22,900 บาท ในรุ่น 512GB โดยคีย์บอร์ดมาพร้อม TouchID ยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายในประเทศไทย