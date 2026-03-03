Apple ลุยต่อเปิด MacBook Pro ชิป M5 Pro - M5 Max พร้อม Studio Display และ MacBook Air m5

Apple ประกาศเปิดตัว MacBook Pro รุ่น 14 นิ้ว และ 16 นิ้ว ดีไซน์เดิม ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป M5 Pro และ M5 Max ให้ประสิทธิภาพ AI เร็วขึ้นสูงสุด 4 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า พร้อมจอมอนิเตอร์ Studio Display รุ่นอัปเกรด และหน้าจอตัวท็อปใหม่ล่าสุด Studio Display XDR Mini-LED, รีเฟรชเรท 120Hz และพอร์ต Thunderbolt 5 รวมถึงอัปเกรด MacBook Air ชิป M5 เริ่มต้นแพงขึ้น 36,900 บาท
จอน์ห เทอนอส รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple ระบุว่า MacBook Pro ที่มาพร้อมชิป M5 Pro และ M5 Max ได้สร้างนิยามใหม่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 4 เท่าจากรุ่นก่อนหน้า การใส่ Neural Accelerators ลงใน GPU ทำให้มืออาชีพสามารถรัน LLMs ขั้นสูงบนอุปกรณ์ได้โดยตรง ซึ่งเป็นการปลดล็อกความสามารถที่ไม่มีแล็ปท็อปอื่นใดทำได้ ในขณะที่ยังคงรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยมเอาไว้
จุดเด่นของ MacBook Pro รุ่นใหม่นี้ นอกจากเรื่องของชิปเซ็ตประมวลผลแล้ว ยังมีการอัปเกรดมาใช้งานชิปการเชื่อมต่อ Apple N1 รองรับ Wi-Fi 7 และ Bluetooth 6 รองรับพอร์ต Thunderbolt 5, กล้อง Center Stage ความละเอียด 12MP, ไมโครโฟนคุณภาพระดับสตูดิโอ และระบบเสียง 6 ลำโพง
ขณะที่หน้าจอยังมีให้เลือกทั้งรุ่น 14 นิ้ว และ 16 นิ้ว Liquid Retina XDR ที่มีตัวเลือกกระจกจอแบบ Nano-texture แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 24 ชั่วโมง มีให้เลือกใน สีดำสเปซแบล็ค (Space Black) และสีเงิน (Silver)
สำหรับชิป M5 Pro และ M5 Max พัฒนาบนสถาปัตยกรรม Fusion Architecture ใหม่ที่เชื่อม M5 2 ชิป เข้าเป็น SoC เดียว ซึ่งออกแบบโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่องาน AI โดยเฉพาะ มาพร้อม CPU สูงสุด 18 คอร์ ประสิทธิภาพเร็วขึ้นสูงสุด 30% เหมาะสำหรับเวิร์กโฟลว์หนักๆ แบบมัลติเธรด
ส่วน GPU มาพร้อม Neural Accelerator ในทุกๆ คอร์ ให้ประสิทธิภาพกราฟิกสูงขึ้นถึง 50% (เมื่อเทียบกับ M4 Pro/Max) ตอบโจทย์การทำฉาก 3D ซับซ้อนและ VFX แบบเรียลไทม์ โดย M5 Pro มากับแบนด์วิดท์หน่วยความจำ 307GB/s รองรับ Unified Memory สูงสุด 64GB และ M5 Max แบนด์วิดท์หน่วยความจำ 614GB/s รองรับ Unified Memory สูงสุด 128GB
ขณะเดียวกัน SSD ยังเร็วขึ้น 2 เท่า พร้อมเพิ่มความจุเริ่มต้น โดย MacBook Pro ใหม่มาพร้อมความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลสูงสุดถึง 14.5GB/s ช่วยลดเวลาการทำงานสำหรับโปรเจกต์วิดีโอ 4K และ 8K รวมถึงการจัดการโมเดล LLM และชุดข้อมูลขนาดใหญ่ M5 Pro ความจุเริ่มต้นขยับขึ้นเป็น 1TB M5 Max เริ่มที่ 2TB โดยรุ่น M5 ปกติก็อัปความจุเป็น 1 TB
MacBook Pro M5 Pro 14 นิ้ว ชิป M5 Pro RAM 24 GB SSD 1TB เริ่มต้นที่ 74,900 บาท M5 Max RAM 36 GB SSD 2 TB เริ่มที่ 124,900 บาท ส่วนรุ่น 16 นิ้ว M5 Pro RAM 24 GB SSD 1TB เริ่มต้นที่ 92,900 บาท M5 Max RAM 36 GB SSD 2 TB เริ่มที่ 134,900 บาท
Studio Display XDR จอ 5K 120 Hz
นอกจากการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่แล้ว ยังเปิดตัวไลน์อัปหน้าจอรุ่นใหม่ ทั้ง Studio Display รุ่นอัปเกรด และ Studio Display XDR จอภาพทั้งสองรุ่นมาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อ Thunderbolt 5, กล้องหน้า 12MP Center Stage รองรับฟีเจอร์ Desk View, ไมโครโฟน 3 ตัวระดับสตูดิโอ และระบบเสียง 6 ลำโพงที่รองรับ Spatial Audio
โดย Studio Display XDR ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานระดับโปรที่ต้องการประสิทธิภาพการแสดงผลขั้นสุด ไม่ว่าจะเป็นงานตัดต่อวิดีโอ HDR, เรนเดอร์ 3D หรือแม้แต่งานรังสีวิทยา มากับความละเอียด 5K Retina XDR ขนาด 27 นิ้ว เทคโนโลยี Mini-LED รองรับการแสดงผลที่ 120Hz และ Adaptive Sync พอร์ต Thunderbolt 5 2 พอร์ต และ USB-C 2 พอร์ต จ่ายไฟสูงสุด 140W
ส่วน Studio Display รุ่นมาตรฐานเน้นตอบสนองการทำงานประจำวันและงานครีเอทีฟทั่วไป มากับจอ 5K Retina ขนาด 27 นิ้ว เพิ่มวูฟเฟอร์แบบ Force-cancelling 4 ตัว ให้เสียงเบสที่ลึกกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 30% อัปเกรดพอร์ตเชื่อมต่อเป็น Thunderbolt 5 2 พอร์ต สามารถต่อจอ Studio Display แบบ Daisy-chain ได้สูงสุดถึง 4 จอ และมีพอร์ต USB-C อีก 2 พอร์ต จ่ายไฟสูงสุด 96W
Studio Display XDR เปิดราคาเริ่มต้นที่ 109,900 บาท ส่วน Studio Display อยู่ที่ 52,900 บาท และมีตัวเลือกจอแบบลดแสงละท้อนให้เลือกด้วย
MacBook Air รุ่นใหม่ชิป M5 มากับ CPU 10 คอร์ GPU ที่มากับ Neural Accelerator ช่วยให้งานด้าน AI เร็วขึ้นสูงสุด 4 เท่า เมื่อเทียบกับรุ่น M4 หน่วยความจำ (RAM) แบนด์วิดท์สูงถึง 153GB/s เพิ่มขึ้น 28% จาก M4) รองรับ Ray Tracing เจเนอเรชั่นที่ 3 พร้อมกับให้ความจุเริ่มต้นเพิ่มขึ้นเป็น 512 GB และปรับแต่งได้สูงสุด 4 TB
MacBook Air M5มีให้เลือก 4สีได้แก่สกายบลู,มิดไนท์,สตาร์ไลท์และเงินทั้งรุ่น 13นิ้วและ 15นิ้วโดยมีการอัปเกรดชิป Apple N1รองรับ Wi-Fi 7และ Bluetooth 6พอร์ต Thunderbolt 4จำนวน 2พอร์ตกล้อง Center Stageความละเอียด 12MPราคาเริ่มต้น 36,900บาท