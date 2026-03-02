Apple อัปเกรด iPad Air ชิป M4 เริ่ม 21,900 บาท

Apple อัปเดต iPad Air รุ่นใหม่ มากับชิป M4 และการเพิ่มหน่วยความจำ (RAM) เป็น 12 GB เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความบันเทิงให้เร็วแรงกว่าเดิม ในราคาเริ่มต้นเท่าเดิมที่ 21,900 บาท
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลักๆ ของ iPad Air รุ่นนี้คือชิป M4 ที่มี CPU แบบ 8-core และ GPU 9-core ส่งผลให้ตัวเครื่องทำงานได้เร็วกว่ารุ่น M3 ถึง 30% และแรงกว่ารุ่น M1 ถึง 2.3 เท่า รองรับเทคโนโลยี Ray Tracing ที่ช่วยให้การประมวลผลกราฟิก 3D ในการเล่นเกมและงานออกแบบมีความสมจริงมากขึ้นกว่ารุ่น M1 ถึง 4 เท่า
ในรุ่นนี้ Apple เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้าน AI บนอุปกรณ์พกพาด้วยการอัปเกรด Neural Engine แบบ 16-core ที่ทำงานร่วมกับแบนด์วิดท์หน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นเป็น 120GB/s และ RAM ที่เพิ่มขึ้นถึง 50% เป็น 12GB ช่วยให้การประมวลผล AI บนตัวเครื่อง เช่น การลบพื้นหลังวิดีโอใน Final Cut Pro หรือการแปลงลายมือใน Goodnotes ทำได้อย่างรวดเร็วและลื่นไหล
นอกจากนี้ ยังมีการอัปเกรดชิปใหม่ N1 และ C1X โดยชิป N1 รองรับ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 และ Thread เพิ่มความเสถียรและความเร็วในการรับส่งข้อมูล ส่วนชิป C1X โมเด็ม 5G รุ่นใหม่ที่รับส่งข้อมูลเซลลูลาร์ได้เร็วขึ้น 50% แต่ใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิม 30% เมื่อเทียบกับรุ่น M3
iPad Air ใหม่ยังคงมีให้เลือก 2 ขนาด คือ 11 นิ้ว และ 13 นิ้ว รองรับการทำงานร่วมกับ iPadOS 26 ที่ดึงศักยภาพของเครื่องออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังรองรับอุปกรณ์เสริมระดับโปรอย่าง Apple Pencil Pro และ Magic Keyboard เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ครบวงจร
ราคาและการวางจำหน่าย รุ่น 11 นิ้ว 128 GB ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท และรุ่น 13 นิ้ว 128 GB ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท ส่วนรุ่น Cellular เริ่มที่ 27,900 บาท และ 34,900 บาท ตามลำดับ