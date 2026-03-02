เปิดตัว iPhone 17e ชิป A19 รุ่นเริ่ม 256GB

Apple เปิดตัว iPhone 17e สมาชิกใหม่ล่าสุดที่เน้นความคุ้มค่าในตระกูล iPhone 17 อัปเกรดประสิทธิด้วยชิป A19, โมเด็ม C1X ที่ Apple ออกแบบเอง, หน้าจอที่ทนทานกว่าเดิม และจุดเด่นสำคัญคือการให้ความจุเริ่มต้น 256 GB
iPhone 17e ขับเคลื่อนด้วยชิป A19 เทคโนโลยี 3 นาโนเมตร รุ่นล่าสุด ซึ่งมี CPU แบบ 6-core ที่เร็วกว่า iPhone 11 ถึง 2 เท่า และ GPU แบบ 4-core ที่รองรับการเล่นเกมระดับ AAA พร้อมเทคโนโลยี Ray Tracing
นอกจากนี้ยังมาพร้อมโมเด็ม C1X รุ่นใหม่ที่ Apple ออกแบบเอง ซึ่งทำความเร็วได้มากกว่า iPhone 16e ถึง 2 เท่า แต่ใช้พลังงานน้อยลง 30% ช่วยให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานตลอดวัน
ตัวเครื่องมาพร้อมหน้าจอ Super Retina XDR ขนาด 6.1 นิ้ว เสริมความแกร่งด้วย Ceramic Shield 2 ซึ่งทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีกว่ารุ่นก่อนถึง 3 เท่า พร้อมลดแสงสะท้อนเพื่อให้ใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น มีการนำ ปุ่ม Action มาใช้เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงฟีเจอร์โปรด เช่น ไฟฉาย หรือระบบ Visual Intelligence ได้อย่างรวดเร็ว
กล้องหลักความละเอียด 48MP Fusion ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพที่มีรายละเอียดสูงและวิดีโอ 4K Dolby Vision 60 fps พร้อมคุณภาพระดับออปติคัลในการซูม 2 เท่า (Telephoto) เสมือนมีกล้องสองตัวในเครื่องเดียว พร้อมรองรับการถ่ายภาพบุคคล (Portrait) เจเนอเรชันใหม่ที่ตรวจจับบุคคลและสัตว์เลี้ยงได้โดยอัตโนมัติ
iPhone 17e มาใน 3 สี ได้แก่สีดำ (Black), สีขาว (White) และสีชมพูอ่อน (Soft Pink) ราคาเริ่มต้น 256 GB 22,900 บาท และ 512 GB 30,900 บาท เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า 4 มีนาคม ก่อนวางจำหน่าย 11 มีนาคม