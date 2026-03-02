AIS ออกแคมเปญ “ลดถึงใจ ไม่ติดสัญญา” ใช้เอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน รับส่วนลดสูงสุด 6,000 บาท

AIS เดินหน้าสร้างประสบการณ์ความคุ้มแบบจัดเต็ม! เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษ “ลดถึงใจ ไม่ติดสัญญา” เอาใจสายอัปเกรดเครื่องใหม่ไม่ง้อสัญญา ที่อยากได้ เครื่องแบบไม่ต้องผูกแพ็กเกจ เพิ่มความคุ้มค่าขั้นกว่า เพียงใช้ AIS Points แค่ 10 คะแนน รับส่วนลดสูงสุด 6,000 บาท สามารถรับสิทธิ์และเลือกซื้อเครื่องได้ที่ AIS Shop, AIS Telewiz และ AIS Online Store ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 69 โดยกดแลกสิทธิ์ผ่านแอป myAIS ก่อนใช้ส่วนลดตามรุ่นที่ร่วมรายการ ครอบคลุมแบรนด์ดัง และรุ่นยอดนิยม อาทิ
- Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy A07 5G, Samsung Galaxy Tab
- OPPO Reno15 Series, OPPO Find X9, OPPO Watch S
- vivo V70, vivo X300
- Xiaomi 17, Xiaomi Redmi Note 15 Series
- HONOR Magic 8 Pro 5G
- HUAWEI Mate X7
แคมเปญ “ลดถึงใจ ไม่ติดสัญญา” สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้ง ลูกค้ารายเดือน เติมเงิน และลูกค้า AIS 3BB Fibre3 ที่มีเอไอเอส พอยท์ 10 คะแนนขึ้นไป หรือลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานแอป myAIS เป็นครั้งแรก รับทันทีเอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน สามารถนำมาใช้สิทธิ์ในแคมเปญนี้ได้ทันที “ไม่จำกัดจำนวนการรับสิทธิ์ ต่อ 1 เลขหมาย”
AIS ไม่ได้เด่นแค่เฉพาะเรื่องแพ็กเกจสุดคุ้ม แต่ยังยกระดับสิทธิประโยชน์ให้จัดเต็มกว่าเดิม ซื้อเครื่องเปล่าก็ได้ส่วนลดแบบไม่ต้องผูกแพ็ก ให้คุณเป็นเจ้าของสมาร์ทดีไวซ์ได้ง่ายขึ้น ในราคาที่ “ลดถึงใจ” กว่าเดิม ติดตามรายละเอียดรุ่นที่ร่วมรายการในแต่ละรอบโปรโมชันได้ที่ https://www.ais.th/consumers/promotions/special-promotions/redeem-10-aispoints แล้วมาคุ้มไปด้วยกันกับดีลแรงๆ ถึง 31 มี.ค. 69