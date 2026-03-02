vivo เผยโฉมเรือธง X300 Ultra พร้อมมีแผนขายในไทย

vivo เผยโฉมสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด vivo X300 Ultra อย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) ชูจุดเด่นการถ่ายภาพระดับโปรด้วยชุดเลนส์เสริม ZEISS 400 มม. รุ่นนี้มีแผนทำตลาดในไทยด้วย
จุดเด่นหลักของ vivo X300 Ultra ระบบกล้องของ X300 Ultra มาพร้อมความละเอียดสูงถึง 200 ล้านพิกเซล รองรับการซูมต่อเนื่องเทียบเท่าระยะ 1,600 มม. โดยยังคงเก็บรายละเอียดภาพได้อย่างครบถ้วน เสริมด้วยระบบกันสั่นขั้นเทพและระบบโฟกัสติดตามวัตถุ ช่วยให้การถ่ายภาพและวิดีโอระยะไกลด้วยมือเปล่ามีความนิ่งและแม่นยำราวกับใช้ขาตั้งกล้อง
พร้อมกับชุดเลนส์เทเลโฟโต้เสริมระยะ 400 มม. รุ่นแรกของโลกสำหรับสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกับ ZEISS โดยใช้มาตรฐานเลนส์ APO เทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยลดการผิดเพี้ยนของสี ทำให้ภาพมีความคมชัดและสีสันแม่นยำสูงสุด แม้ในระยะซูมที่ไกลเป็นพิเศษ
นอกเหนือจากตัวเครื่องและเลนส์ vivo ยังเปิดตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับมืออาชีพอย่าง Pro-grade Camera Cage เคสโครงเสริมที่ออกแบบมาเพื่อการถ่ายทำวิดีโอโดยเฉพาะ ด้วยดีไซน์แบบด้ามจับคู่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการถือถ่าย รองรับการติดตั้งไมโครโฟน ไฟเสริม และเลนส์ Telephoto Extender
ตัวโครงเคสยังมาพร้อมปุ่มชัตเตอร์และปุ่มซูมแบบ Mechanical ให้ความรู้สึกเหมือนกล้องใหญ่ และพัดลมระบายความร้อนในตัว เพื่อรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยเครื่องไม่ลดประสิทธิภาพ
การเผยโฉม X300 Ultra ในครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันชัดเจนว่า vivo พร้อมเดินหน้าลุยตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมทั่วโลกภายในปี 2569 และมีแผนที่จะนำเข้ามาทำตลาดในไทยอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย รับกับกระแสตอบรับของ X300 ซีรีส์ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้