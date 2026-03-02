SKY ปี 68 โตทะลุ 10,248 ล้าน กำไรพุ่ง 61%

“สกาย กรุ๊ป” เผยผลประกอบการปี 2568 ทำสถิติทั้งรายได้-กำไรสุทธิ รายได้รวมทะลุ 10,248 ล้านบาท โต 52% และกำไรสุทธิ 773 ล้านบาท โตแรง 61% หลังยอดผู้โดยสารเข้า-ออกประเทศเพิ่มรับไฮซีซั่น พร้อมแบ็กล็อกสะสม 24,399 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ยาวถึง 6-7 ปี
นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY กล่าวว่า ผลการดำเนินงานตลอดปี 2568 SKY สามารถสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งในแง่รายได้และกำไรสุทธิ (All Time High) โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 10,248 ล้านบาท เติบโต 52% และมีกำไรสุทธิสะสม 773 ล้านบาท โตขึ้น 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจ Aviation Technology as a Service ที่เป็นแหล่งรายได้หลักของ SKY เติบโตอย่างแข็งแกร่งตามทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ซึ่งเป็น High Season ของการท่องเที่ยว ทำให้จำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% (YoY) ส่งผลบวกโดยตรงต่อรายได้ในกลุ่มธุรกิจให้บริการเกี่ยวข้องกับกิจการการบิน และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศยานเติบโตตามไปด้วย
โดยเฉพาะระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Biometric) ระบบเช็คอินและออกบัตรโดยสาร (CUPPS) และโครงการให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ที่มีการขยายตัวตามปริมาณผู้ใช้บริการในสนามบิน 13 แห่งทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
“แนวโน้มในช่วงไตรมาส 1/69 เห็นโอกาสการเติบโตที่ชัดเจนต่อเนื่องจากโมเมนตัมของการท่องเที่ยวที่ยังมีสัญญาณบวกและคึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันหยุดยาวของชาวจีน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มธุรกิจ Aviation Tech ที่ขยายตัวสอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารในสนามบิน เราจึงมั่นใจว่า SKY จะสามารถรักษาแรงส่งที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน”
สิทธิเดช กล่าวอีกว่า ณ สิ้นไตรมาส 4/2568 สกาย กรุ๊ป ได้เข้าทำสัญญาใหม่และมีงานที่อยู่ระหว่างรอส่งมอบสัญญาในอนาคต (Backlog) ทั้งสิ้นราว 24,399 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้กลับเข้าสู่บริษัทในช่วง 6-7 ปีข้างหน้า รองรับการเติบโตระยะยาว
ควบคู่กับการขยายธุรกิจผ่านบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและชัดเจนในทุกมิติ อาทิ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Facility Management ที่ยกระดับงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ, บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (PIS) ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (ICT-SI) รวมถึงลงทุนในบริษัท สกาย ซีซี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจ Contact Center ที่นำเทคโนโลยี Large Language Model (LLM) และ AI เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ขณะเดียวกัน SKY ยังให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่งผ่านโครงสร้างรายได้ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งรูปแบบสัมปทาน (Concession) ซึ่งเป็นฐานรายได้ในระยะยาว, รายได้ประจำจากการให้บริการรายเดือน (Recurring Revenue) และรายได้จากโครงการ (Project Based) เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว