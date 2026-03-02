xs
จากหน้าจอสู่ถนน! TikTok Shop Run 2026 กระหึ่มงานวิ่งอีคอมเมิร์ซใจกลางกรุงเทพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



TikTok Shop Run Freshtival 2026 สำเร็จล้นหลาม รวมพลครีเอเตอร์และนักวิ่งใจกลางกรุง สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีคอมเมิร์ซที่ผสานโลกออนไลน์และออฟไลน์ยิ่งใหญ่ ตอกย้ำพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ที่ลานด้านหน้า CentralwOrld งานวิ่ง "TikTok Shop Run Freshtival 2026" ได้รวบรวมเหล่าครีเอเตอร์ นักวิ่ง และผู้ใช้ TikTok Shop จำนวนมากมาร่วมกันในรูปแบบอีเวนต์ผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายและการช้อปปิ้งออนไลน์ โดยมีระยะทางหลัก 5 กิโลเมตรและ10 กิโลเมตร ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ 3.30 น. โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดพิธี

งานวิ่ง TikTok Shop Run Freshtival 2026 นี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวสำคัญของ TikTok Shop ในการเชื่อมโยงชุมชนครีเอเตอร์เข้ากับแบรนด์และผู้บริโภคแบบออฟไลน์ครั้งใหญ่ในปี 2026 หลังจากที่แพลตฟอร์มเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยผู้เข้าร่วมได้สัมผัสทั้งกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ของแจกมากมาย รูปถ่ายฟรี และบูธสินค้าจาก TikTok Shop ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายและการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์

ในอีกด้าน งานนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงทิศทางใหม่ของอีคอมเมิร์ซในไทย ที่ไม่ใช่แค่การขายผ่านหน้าจอ แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ชุมชน ผ่านครีเอเตอร์ที่เป็นหัวใจหลักของแพลตฟอร์ม โดยบัตรเข้างานจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเปิดรับสมัคร สะท้อนถึงกระแสความนิยมและพลังของครีเอเตอร์ไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล.













@tiktokshop_th Recap งานวิ่งที่ดีที่สุดในดวงใจแอด #TikTokShopRun2026 ❌ ไปวิ่ง ✅ ไปเอาของแจก กินจุ้บจิ้บ #TikTokShopTH ♬ Bikes/Cars/Wild Delinquent Rock'n'Roll(1379627) - $PHIN35


