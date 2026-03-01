ฟอร์ติเน็ตเปิด PoP ในไทย ชูความปลอดภัยไซเบอร์ เพิ่มความเร็วรับธุรกิจโต

ฟอร์ติเน็ต (Fortinet) เลือกไทยตั้งจุดให้บริการ (PoP) แห่งที่ 6 ของภูมิภาค รับตัวเลขธุรกิจในไทยมีอัตราการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยความเก่งการมีจุดให้บริการตั้งอยู่ภายในประเทศจะช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานขึ้นหลายเท่าตัว มั่นใจสอดรับมาตรฐาน สกมช. พร้อมขยายการเชื่อมต่อไปยัง Hyper Scaler รายอื่น หรืออาจลงทุนสร้าง Data Center เป็นของตัวเองหากมีดีมานด์ หลังติดตั้งบน AWS Thailand Region แล้วในขณะนี้
ดร.ศุภกร กังพิศดาร ผู้จัดการประจำประเทศไทยและลาว ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่าการลงทุนนี้สะท้อนให้เห็นว่า Fortinet ให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยบริการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้งานที่ทำงานแบบรีโมทและแบบไฮบริด (Hybrid Workforce) ซึ่งต้องการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่สามารถตามติดตัวผู้ใช้งานไปได้ทุกที่ผ่านระบบคลาวด์
"PoP แห่งแรกของ Fortinet ในไทยนั้น ปัจจุบันถูกติดตั้งและทำงานอยู่บนระบบคลาวด์ของ AWS (Thailand Region) ซึ่งเป็น Hyper Scaler อยู่แล้ว จึงทำให้หมดความกังวลเรื่องปัญหาการเชื่อมต่อตรง (Direct Connect) หากบริการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานในไทย ก็มีแผนที่จะขยายบริการไปยัง Hyper Scaler เจ้าอื่นๆ และอาจรวมถึงการลงทุนสร้าง Data Center เป็นของตัวเองในประเทศไทยในอนาคต"
Fortinet เป็นบริษัทด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สัญชาติอเมริกัน บริษัทพบว่าการทำงานแบบไฮบริด และแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของโลกธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรยุคใหม่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่สามารถตามติดตัวผู้ใช้งานไปได้ทุกที่ Fortinet จึงเดินหมากสำคัญด้วยการลงทุนเปิดจุดให้บริการ (Point of Presence หรือ PoP) สำหรับโซลูชัน FortiSASE แห่งใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งที่ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การตัดสินใจทุ่มเม็ดเงินลงทุนตั้ง PoP ในประเทศไทย แทนที่จะพึ่งพาเพียงจุดให้บริการเดิมในประเทศสิงคโปร์ เป็นผลมาจากการที่ Fortinet เล็งเห็นว่าตัวเลขธุรกิจในไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ประกอบกับโซลูชันดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากพันธมิตรในประเทศ ทั้งกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย (Service Provider) และผู้ให้บริการวางระบบไอที (System Integrator) ชั้นนำ ทำให้ไทยกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่พลาดไม่ได้
ดร.ศุภกร อธิบายว่าประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดทางเทคนิคคือ "การลดความหน่วง" (Latency) โดยจากเดิมที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจต้องวิ่งออกไปต่างประเทศและผ่านอุปกรณ์เครือข่ายเป็นสิบฮอป (Hops) การมี PoP ตั้งอยู่ในประเทศไทยจะช่วยลดจำนวนฮอปลงได้เกินกว่าครึ่ง ส่งผลให้ความเร็วในการใช้งานแอปพลิเคชันและการเบราว์สเว็บไซต์เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
***ตอบโจทย์ สกมช.
ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย เสริมว่า โซลูชัน Unified SASE นี้ จะช่วยให้องค์กรในไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลจะถูกเก็บรักษาและจัดการอยู่ภายในประเทศก่อนที่จะถูกส่งขึ้นไปยังคลาวด์
ปัจจุบัน Fortinet ทำตลาดร่วมกับพันธมิตรอย่างเหนียวแน่น ทั้งกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย (Service Provider) ได้แก่ บจก.วัน-ทู-ออล, บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN), บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET), บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT), บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น และ บจก.ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการวางระบบไอที (System Integrator) เช่น เอ็นทีที ดาต้า, บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC), บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส และ บจก.ยิบอินซอย.