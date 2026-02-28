เจาะทิศทาง Epson เดินเครื่องรุกตลาดองค์กร (Cyber Weekend)

‘คนพิมพ์เอกสารน้อยลง แต่เมื่อใดที่พิมพ์จะเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ’ ประโยคนี้แสดงให้เห็นถึงเทรนด์การใช้งานเครื่องพิมพ์ในปัจจุบันที่แม้ว่าในภาพรวมตลาดงานพิมพ์เอกสารจะมีปริมาณน้อยลงอย่างต่อเนื่อง แต่ความจำเป็นในการพิมพ์ยังคงมีอยู่ ทำให้แบรนด์อย่าง ‘เอปสัน’ ยังเห็นถึงโอกาสในการเติบโต
แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอน จากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ทำให้ที่ผ่านมา ภาพรวมตลาดไอทีและคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์เกิดการชะลอตัว หลายบริษัทสามารถรักษาการเติบโตได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านับเป็นเรื่องที่ดีมากแล้ว เช่นเดียวกับ เอปสัน ในปีที่ผ่านมาถือว่าทรงตัว
อย่างไรก็ตาม เอปสัน ยังเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเครื่องพิมพ์ โดยเฉพาะการหันไปโฟกัสในตลาดองค์กรธุรกิจมากขึ้น หลังจากที่ตลาดคอนซูเมอร์อิ่มตัวปริมาณงานพิมพ์ไม่ได้เพิ่ม กลับกันภาคธุรกิจแม้ว่าจะทรานฟอร์มสู่ดิจิทัล แต่ยังมีงานพิมพ์ที่จำเป็นต้องใช้งานอยู่
ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลว่า ในปี 2569 นี้ เอปสันจะลดน้ำหนักการพึ่งพาตลาดคอนซูเมอร์ที่เริ่มอิ่มตัว และหันมาโฟกัสตลาด B2B อย่างเต็มสูบ ด้วยเป้าหมายการเติบโต 15% โดยมีเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) และ นวัตกรรมเป็นเรื่องหลัก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ ที่เห็นได้ชัดเลยคือกลุ่มของคอนซูเมอร์ ที่กำลังการซื้อหดตัว ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างรุนแรง ขณะที่ในกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs จะเห็นถึงการเริ่มชะลอกำลังซื้อเพื่อลดการลงทุน
ขณะที่ในกลุ่มขององค์กรธุรกิจแม้จะเผชิญกับความท้าทายแต่ในกลุ่มนี้ยังต้องมีการลงทุน โดยเฉพาะในอุปกรณ์ไอที หรือพรินเตอร์ เพื่อที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุนในภาพรวมลง เน้นในการเลือกลงทุนเฉพาะสิ่งที่จำเป็นก่อน
“ในปีที่ผ่านมาภาพรวมธุรกิจของเอปสันในกลุ่มสินค้า B2B เอปสันเป็นเบอร์ 1 โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ประเทศไทยนับเป็นตลาดที่ใหญ่สุดของภูมิภาคนี้ เช่นเดียวกับการเติบโตของเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ และเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม”
อย่างไรก็ตามตลาดพรินเตอร์โดยรวมกลับลดลงถึง 3% โดยที่เอปสัน ยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของ EcoTank ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 43% เพียงแต่ด้วยเทรนด์ที่เกิดขึ้นทำให้คาดการณ์ว่าในปีนี้ตลาดนี้ก็จะยังทรงตัวต่อเนื่อง
ส่วนในตลาดโปรเจกเตอร์ เป็นอีกตลาดที่มีความท้าทาย จากการที่หน่วยงานภาครัฐ หรือว่าหน่วยงานการศึกษาชะลอการลงทุน ทำให้ปีที่ผ่านมาลดลงถึง 20% เพียงแต่ เอปสัน ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ไว้ด้วยแชร์ 48% ต่อเนื่องกันถึง 26 ปี ที่เป็นผู้นําตลาดโปรเจกเตอร์ในไทย
สิ่งที่อยากฝากให้ภาครัฐรับรู้จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยเป็นอะไรที่ไม่มั่นคงที่สุดแล้ว ภาคเอกชนมีการปรับตัวมาโดยตลอด ที่อยากขอคือความชัดเจนของนโยบาย โดยเฉพาะการเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มเติม
4 กลยุทธ์ ขับเคลื่อนธุรกิจปี 2569
สำหรับกลยุทธ์ที่ เอปสัน จะนำมาใช้งานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในปีนี้ ให้ได้ตามเป้าหมายการเติบโตที่ 15% ด้วยการเจาะลึกเข้าไปในทุกมิติของตลาดองค์กร เริ่มตั้งแต่ 1.การนำเสนอโซลูชันสำหรับเครื่องพิมพ์องค์กร ด้วยการเดินหน้าเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ในสำนักงานให้เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทธุรกิจ
จากจุดเด่นของเทคโนโลยี Heat-Free เพื่อเข้าไปเจาะในกลุ่มองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมกับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดูแลรักษาง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเมื่อเทียบกับเลเซอร์ เสริมด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการการพิมพ์เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในองค์กร
ถัดมา 2.ในกลุ่มของโปรเจกเตอร์ เอปสัน จะเลือกโฟกัสในตลาดโปรเจกเตอร์ความสว่างสูง ระดับ 5,000 Lumens ขึ้นไป ที่เป็นการนำไปใช้สำหรับกิจกรรม ตามพิพิธภัณฑ์, ห้องประชุมขนาดใหญ่ และงาน Projection Mapping เพื่อนำเสนอโซลูชันที่มากกว่าแค่การฉายภาพ แต่เป็นการสร้าง "ประสบการณ์" (Immersive Experience) ที่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวต้องการ
3.ตอบโจทย์ยุคผลิตเพื่อคุณ ตามเทรนด์การผลิตสินค้าแบบ On-Demand หรือการผลิตจำนวนน้อยแต่มีความหลากหลาย ผ่านเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ทั้งเครื่องพิมพ์ลงบนเสื้อผ้าและสิ่งทอโดยตรง การพิมพ์ลงบนวัสดุของพรีเมียม เคสโทรศัพท์ หรือของที่ระลึก และการพิมพ์ฉลากสินค้าและป้ายโฆษณาที่ต้องการความคมชัดสูง มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สร้างสรรค์สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้
ปิดท้ายที่ 4. ยกระดับบริการด้วย Data & AI ในการปฏิรูปงานบริการหลังการขายด้วยระบบ CRM ใหม่ Epson Community Hub ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มระดับโลก ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มการเสียของอะไหล่ เพื่อแจ้งเตือนก่อนที่เครื่องจะหยุดทำงาน และนำระบบกระจายงานซ่อมไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดอัตโนมัติ
“ในปีนี้เราจะนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เราเข้าถึงและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้รวดเร็วที่สุด แม้ตลาดจะหดตัว แต่ถ้าเราโฟกัสถูกจุด ธุรกิจเราก็ยังไปต่อได้ และมีกำไรที่ดีกว่าตลาดทั่วไป" นายยรรยง กล่าว
โปรเจกเตอร์ไลฟ์สไตล์เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
นอกจากธุรกิจเครื่องพิมพ์ และโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่แล้ว ในปีนี้ เอปสัน ยังได้เริ่มทดลองทำตลาดสินค้าใหม่ในไลน์อัปของโปรเจกเตอร์ในกลุ่มคอนซูเมอร์ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ Epson Life Studio เป็นทางเลือกที่มาแข่งขันกับโปรเจกเตอร์ขนาดพกพาจากตลาดจีนที่เข้ามาตีตลาดอย่างต่อเนื่อง ในระดับราคา 20,000 - 49,990 บาท
Epson LifeStudio ที่เข้ามาวางจำหน่ายจะมีทั้งรุ่น Pop เน้นขนาดเล็กพกพาง่าย ดีไซน์ใช้งานได้สนุกสนาน และ Flex สำหรับผู้ที่ต้องการความอเนกประสงค์ มีการปล่อยไฟบรรยากาศ ฉายภาพได้ทุกพื้นผิว และมีลำโพง Bose มาให้ในตัว สามารถเชื่อมต่อกับพาวเวอร์แบงก์เพื่อใช้งานนอกสถานที่ได้ รองรับ Google TV ทั้ง 2 ซีรีส์
กลุ่มเป้าหมายหลักของ Epson LifeStudio คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัว อย่างการนำไปใช้งานในคอนโด ที่ต้องการความบันเทิงในบ้านจอใหญ่แต่ไม่อยากติดตั้งทีวีเครื่องใหญ่แบบถาวร ไปจนถึงสายแคมป์ปิ้ง และสายปาร์ตี้ รับเทรนด์กางเต็นท์ หรือพกไปดูหนัง ดูบอล นอกสถานที่กับกลุ่มเพื่อน