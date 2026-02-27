ไมโครซอฟท์ เปิดตัว "Sovereign Cloud" ใช้งานได้แม้ออฟไลน์

ไมโครซอฟท์ ประกาศยกระดับมาตรฐานอธิปไตยทางดิจิทัล (Digital Sovereignty) เปิดตัว Microsoft Sovereign Cloud ที่ถูกออกแบบมาเพื่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลเข้มงวดโดยเฉพาะ ชูจุดเด่นด้านการทำงานในสภาวะที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก แต่ยังคงประสิทธิภาพการประมวลผลระดับสูง รวมถึงการรันโมเดล AI ขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย
ในยุคที่ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่ซับซ้อนและความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่สูงขึ้น ไมโครซอฟท์จึงนำเสนอแนวทางที่ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมข้อมูล ตัวตนดิจิทัล และการปฏิบัติการให้อยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของตนเอง (Sovereign Boundary) โดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อคลาวด์สาธารณะตลอดเวลา
ไมโครซอฟท์ได้ขยายขีดความสามารถแบบ Full Stack ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนถึงระดับแอปพลิเคชัน ทั้ง Azure Local disconnected operations ช่วยให้องค์กรสามารถรันโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สูง โดยใช้นโยบายการควบคุมของ Azure ได้แม้ในสภาวะออฟไลน์ 100% เหมาะสำหรับงานข้อมูลลับหรืองานด้านความมั่นคงที่ต้องการความต่อเนื่องแม้ระบบภายนอกจะถูกตัดขาด
ขณะที่ Microsoft 365 Local เป็นครั้งแรกที่บริการหลักอย่าง Exchange Server, SharePoint Server และ Skype for Business Server สามารถทำงานบน Azure Local ภายในขอบเขตของลูกค้าได้โดยตรง ช่วยให้ทีมงานสื่อสารและร่วมกันทำงานได้อย่างปลอดภัย แม้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยไมโครซอฟท์ยืนยันการสนับสนุนบริการนี้ต่อเนื่องอย่างน้อยจนถึงปี 2035
Foundry Local และการรองรับ AI ขนาดใหญ่ เปิดโอกาสให้องค์กรนำโมเดล AI ขนาดใหญ่ (LLM) และโมเดล Multimodal มาใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบปิด ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่าง NVIDIA ช่วยให้การประมวลผล AI ทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมฮาร์ดแวร์และข้อมูลของตนเองอย่างสมบูรณ์
โซลูชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการ ไม่ว่าองค์กรจะเลือกทำงานแบบเชื่อมต่อคลาวด์เต็มรูปแบบ ไฮบริด หรือแบบตัดการเชื่อมต่อ ก็สามารถใช้มาตรฐานการกำกับดูแล (Governance) และนโยบายความปลอดภัยเดียวกันได้ทั้งหมด
ปัจจุบัน Azure Local disconnected operations และ Microsoft 365 Local พร้อมให้บริการแล้วทั่วโลก สำหรับการรันโมเดล AI ขนาดใหญ่บน Foundry Local จะเปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด