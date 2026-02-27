Garmin Health จับมือ Fitrockr เปิดตัว “Asia Research Grant 2026”

Garmin Health ประกาศความร่วมมือ Fitrockr แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลฟิตเนส เปิดตัวโครงการ “Asia Research Grant 2026” ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิชาการและนักวิจัยใน 11 ตลาดทั่วภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย มุ่งเน้นการนำข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable) มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมสุขภาพเชิงลึก
คุณมิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า การ์มินต้องการทำลายข้อจำกัดด้านต้นทุนและความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้นักวิจัยในเอเชียสามารถนำข้อมูลสุขภาพจากชีวิตจริงไปสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับงานวิจัยดิจิทัลเฮลท์ในระยะยาว
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการดึงจุดแข็งของ Garmin Health ที่สนับสนุนด้านอุปกรณ์สวมใส่ประสิทธิภาพสูง พร้อมการเข้าถึงข้อมูลสรีรวิทยาความละเอียดสูงผ่าน API และ SDK เช่น ค่าความผันแปรของการเต้นของหัวใจ (HRV), ค่าออกซิเจนในเลือด (Pulse Ox) และข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ Accelerometer และ Fitrockr แพลตฟอร์มบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ช่วยให้นักวิจัยสามารถจัดการกับ Big Data จากอุปกรณ์สวมใส่ได้อย่างเป็นระบบและแม่นยำ
ทีมวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนที่ครอบคลุม เพื่อลดข้อจำกัดด้านต้นทุนเทคโนโลยี จาก Garmin vívoactive 5 จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง สิทธิ์เข้าใช้งาน Fitrockr Health Solutions Platform เต็มรูปแบบนาน 6 เดือน (รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 50 คน) พร้อมโอกาสการเผยแพร่ผลงาน ผ่าน Garmin Health Blog เพื่อยกระดับงานวิจัยสู่สายตาชาวโลก
โครงการนี้เปิดรับหัวข้อวิจัยที่หลากหลาย ตั้งแต่การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย การติดตามโรคเมตาบอลิกเรื้อรัง ไปจนถึงการศึกษาผลกระทบของความเครียดจากการทำงานต่อการนอนหลับ โดยมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้งานได้จริงในระดับสากล
โครงการ Asia Research Grant 2026 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) นักวิจัยหลังปริญญาเอก และนักวิจัยอาวุโสในสาขาสุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2569 โดยจะประกาศผลผู้ได้รับทุน 30 เมษายน 2569