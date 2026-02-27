TrueMoney จับกลุ่มคนไทยเที่ยวต่างประเทศเพิ่มบริการครบวงจร

ทรูมันนี่ (TrueMoney) จับเทรนด์ลูกค้าใช้งานเพย์เมนต์ต่างประเทศพุ่ง เปิดหมวดบริการ “ท่องเที่ยว” รวบรวมฟีเจอร์ จอง จ่าย เน็ต ประกัน พร้อมดันบริการสินเชื่อ PayNext ให้สามารถนำไป “ใช้ก่อน จ่ายทีหลัง” ได้ในต่างประเทศ
นายธนรัฐ ธุวสุจิเรข ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า เป้าหมายระยะยาวของทรูมันนี่คือการเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่คู่กับทุกการใช้ชีวิตของลูกค้า ไม่ใช่เพียงแค่ช่องทางการจ่ายเงินอีกต่อไป (Financial Companion) โดยบริการด้านการท่องเที่ยวถือเป็นตัวอย่างสำคัญที่ช่วยขยายฐานผู้ใช้งานใหม่ๆ และสร้างการเติบโตให้กับระบบนิเวศของบริษัท
ข้อมูลการใช้งานทรูมันนี่ในปี 2568 ชี้ให้เห็นว่า ธุรกรรมการชำระเงินในต่างประเทศ เติบโตขึ้นถึง 45% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยประเทศจีนยังคงครองสัดส่วนสูงสุดที่ 82% อย่างไรก็ตาม ตลาดประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น กลับมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงถึง 157%
สิ่งที่น่าสนใจคือ การชำระเงินดิจิทัลในต่างประเทศไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ข้อมูลชี้ว่าฐานผู้ใช้งานกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึง 43% ซึ่งเป็นผลมาจากความสะดวกของแอปทรูมันนี่ที่รองรับภาษาไทย ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปใหม่ หรือยุ่งยากกับการผูกบัตรเครดิต ทำให้กลายเป็นทางเลือกหลัก สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ รวมถึงกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ต่างๆ ด้วย
พฤติกรรมการใช้จ่ายในต่างประเทศของคนไทยก็เปลี่ยนไปเช่นกัน โดยเฉพาะในจีนที่หมวด Experience & Entertainment (เช่น Shanghai Disneyland, ตู้สุ่ม Pop Mart, ตู้คีบตุ๊กตา) เติบโตโดดเด่นสะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าแค่เรื่องอาหารและที่พัก
ชู 4 จุดเด่น “จอง-จ่าย-เน็ต-ประกัน” ผนึกกำลัง Alipay+
เพื่อลดความซับซ้อนในการใช้งานหลายแอปพลิเคชันระหว่างเดินทาง ทรูมันนี่จึงได้รวมบริการทั้งหมดไว้ในหมวด “ท่องเที่ยว” ชูคอนเซปต์ “จองง่าย จ่ายสะดวก เน็ตพร้อม ประกันคุ้ม” ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกผ่านแพลตฟอร์ม Alipay+ ครอบคลุมเที่ยวบินกว่า 25,000 เที่ยวบิน และที่พักกว่า 5 ล้านแห่งทั่วโลก
ขณะเดียวกัน เมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศได้ทันที ไร้ค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนเงินตรา และรองรับร้านค้าจำนวนมาก สามารถซื้อแพ็กเกจโรมมิ่งอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิม และ ซื้อประกันการเดินทางได้ใน 3 นาที เริ่มต้นเพียง 28 บาทต่อวัน
นอกจากนี้ ภายในไตรมาส 2 นี้ มีแผนจะขยายบริการสินเชื่อ PayNext ซึ่งปัจจุบันมีฐานผู้ใช้งานราว 2.7 ล้านคน นำวงเงิน PayNext ไปใช้จ่ายในต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการแก้ Pain Point ของผู้ที่ไม่อยากเติมเงินทิ้งไว้ในแอป
นายธนรัฐ ระบุว่า การใช้วงเงิน PayNext ของทรูมันนี่ จะเข้ามาช่วยให้ทรูมันนี่แข่งขันกับบัตรเครดิตทั่วไปด้วยข้อเสนอที่จูงใจกว่า จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า และไม่มีการชาร์จค่าธรรมเนียมความเสี่ยง 2.5% ทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าจะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วย
ปัจจุบัน ทรูมันนี่ยังคงครองอันดับ 1 ในตลาดแอปพลิเคชันทางการเงินด้วยยอดผู้ใช้งานประจำรายเดือน (MAU) 21 ล้านคน โดยมีบริการยอดฮิต 3 อันดับแรกคือ การชำระเงินออฟไลน์, การชำระเงินออนไลน์ และการโอนเงินระหว่างบุคคล