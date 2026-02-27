AIS คว้า 3 รางวัลจากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

AIS ยืนหนึ่งในฐานะแบรนด์ที่ทำผลงานบนช่องทางโซเชียลมีเดียได้อย่างยอดเยี่ยม สะท้อนความเป็นสุดยอดแบรนด์โทรคมนาคมตัวจริงบนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 9 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทย และมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดในทุกมิติ ล่าสุดคว้า 3 รางวัลสำคัญด้านการสื่อสารแบรนด์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการกำกับดูและกิจการที่ดี จากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 สะท้อนบทบาทของแบรนด์ที่สามารถเชื่อมต่อและสร้างความผูกพันกับคนรุ่นใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างมีพลัง ควบคู่กับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับสังคมและประเทศ
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “ความสำเร็จจาก 3 รางวัลในครั้งนี้ โดยเฉพาะการได้รับรางวัลด้านแบรนด์ยั่งยืนและธรรมาภิบาลเป็นครั้งแรกในปีนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AIS ในการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน ไม่เพียงแค่การเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รางวัลเหล่านี้จึงไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาว AIS ทุกคน แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
สำหรับรางวัล Thailand Social Awards จัดขึ้นโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Wisesight เพื่อยกย่ององค์กรและแบรนด์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านปริมาณและคุณภาพ ในปีนี้ AIS สามารถคว้า 3 รางวัลสำคัญ ได้แก่
รางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Telecommunication หรือ กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ต สะท้อนความโดดเด่นด้านประสิทธิภาพการสื่อสารแบรนด์บนโซเชียลมีเดียอย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากเกณฑ์ Social Metric for Brand ซึ่งรวบรวมข้อมูลกว่า 2,600 แบรนด์ และประเมินผ่านปัจจัยมากกว่า 70 ตัวชี้วัด ครอบคลุมทั้ง Owned Media และการกล่าวถึงแบรนด์บนสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ
รางวัล Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media สาขา Environmental Responsibility หรือกลุ่มธุรกิจความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนความโดดเด่นด้านการสื่อสารประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง พร้อมสร้าง Impact เชิงบวกต่อสังคมและโลกอย่างเป็นรูปธรรม
รางวัล Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media สาขา Governance หรือกลุ่มธุรกิจความยั่งยืน ด้านธรรมาภิบาล สะท้อนความโดดเด่นด้านการสื่อสารความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความน่าเชื่อถือขององค์กรในมิติ ESG โดยทั้ง 2 รางวัลด้านความยั่งยืน พิจารณาจากเกณฑ์ Social Metric for Sustainability เป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสารด้านความยั่งยืนของแบรนด์บนโซเซียลมีเดีย โดยเก็บข้อมูลจากกว่า 50 แบรนด์ในดัชนี SET50 และประเมินร่วมกับข้อมูลเชิงลึกด้านคุณภาพจาก GEPP ESG Intelligence เพื่อสะท้อนความเข้มข้นของการสื่อสารด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม