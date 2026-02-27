TrueCyber Safe คว้ารางวัล Future Trends 2026 ชูนวัตกรรมป้องกันภัยไซเบอร์ด้วย AI

ท่ามกลางภัยไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในยุคดิจิทัล ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายโทรคมนาคม ด้วย TrueCyber Safe โซลูชันปกป้องภัยไซเบอร์อัจฉริยะระดับเครือข่าย ที่ล่าสุดคว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวที Future Trends Awards 2026 ในกลุ่ม The Better World Corporate Awards สาขา Leading of Social Product (องค์กรยอดเยี่ยมด้าน Social Product) สะท้อนบทบาทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มุ่งสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับคนไทยทุกคน โดยมี คุณธัญรส จรุงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลเอนแฮนส์เมนต์ – ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจขององค์กร แต่สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางดิจิทัลของประเทศ ผ่านการพัฒนา TrueCyber Safe โซลูชันความปลอดภัยไซเบอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้งานโดยตรงในระดับโครงข่าย (Network-Level Protection) ครอบคลุมลูกค้ากว่า 60 ล้านเลขหมายทั่วประเทศ ช่วยสร้าง "ภูมิคุ้มกันดิจิทัล" ให้คนไทยสามารถใช้งานโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น ทรูเชื่อมั่นว่า ความปลอดภัยทางไซเบอร์คือรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
เพราะโลกออนไลน์ต้องปลอดภัยสำหรับทุกคน ทรูจึงพร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมที่เข้าถึงง่ายและใช้งานได้จริง เพื่อให้คนไทยทุกคนท่องโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และเติบโตสู่อนาคตอย่างมั่นคงต่อไป
3 เกราะป้องกันภัยไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อ
True CyberSafe - ปกป้องภัยไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าทรูกว่า 60 ล้านราย “บนเครือข่ายเน็ตเวิร์ก” มือถือ และเน็ตบ้าน สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องโหลดแอป มี 3 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่
1.บล็อกลิงก์อันตรายแบบเรียลไทม์ เมื่อลูกค้าเผลอคลิกลิงก์จากข้อความ (SMS) ที่ได้รับ หรือเว็บไซต์แปลกปลอม
2. Call AI Filter คัดกรองหรือแจ้งเตือนสายเรียกเข้าที่อาจเป็นมิจฉาชีพ โดยใช้ AI ประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลหมายเลขต้องสงสัยจากตำรวจไซเบอร์รวมกว่า 300,000 หมายเลข
แจ้งเตือนสายเรียกเข้าที่อาจเป็นมิจฉาชีพทันที
3. SMS AI Filter ตรวจจับ SMS หลอกลวง โดยใช้ AI ประมวลพฤติกรรมของมิจฉาชีพ
นอกจากนี้ยังมี บริการ 9777 Scam Report ให้ประชาชนแจ้งบล็อกสายมิจฉาชีพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม “True CyberSafe” ได้ https://www.true.th/services/true-cyber-safe