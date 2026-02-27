AIS PLAY ผนึก oneD เปิดแพ็ก “oneD PREMIUM” เพียง 49 บาท/เดือน

AIS ผนึกกำลังสตรีมมิงแอป oneD ยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ รวมพลังขยายฐานผู้ชมคอนเทนต์ไทยทั่วประเทศ พร้อมผลักดัน Local Content ไทยให้เข้าถึงคนดูได้มากขึ้น ล่าสุดเปิดตัวแพ็กเกจ “oneD PREMIUM” ที่รวบรวมคอนเทนต์ไทยหลากหลายแนว รวมถึงคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟ กว่า 40 คอนเทนต์ที่ดูได้เฉพาะบน oneD เท่านั้น ทั้งละคร ซีรีส์วัยรุ่น ซิตคอมสุดฮา วาไรตี้ยอดฮิต จากหลากหลายสตูดิโอไม่ว่าจะเป็น oneD ORIGINAL ONE31 GMMTV CHANGE2561 และ ATIME
รวมถึงเปิดตัว oneD SHORTS ละครแนวตั้งมาแรงที่ถูกจริตคนไทย โดยมีทั้งละครแนวตั้งไทยและจีน เพื่อให้ผู้ชมที่เป็นสมาชิก oneD PREMIUM “ดูได้ครบทุกตอน จบในที่เดียว” พร้อมมอบสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า AIS ทั้งลูกค้ามือถือและเน็ตบ้าน ได้รับชมคอนเทนต์มากขึ้น แต่ราคาพิเศษกว่าเดิม โดยดูฟรี! เดือนแรก เพียงสมัครก่อนวันที่ 31 พ.ค. 69 ก่อนรับชมในเดือนถัดไปเพียง 49 บาท/เดือน หรือรายปีเพียง 499 บาทเท่านั้น! รับชมทุกคอนเทนต์จบครบทุกตอนและไม่มีโฆษณาคั่น ด้วยความคมชัดแบบ Full HD และดูได้ 2 จอ บนทุกอุปกรณ์ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ชมยุคใหม่ที่นิยมดูคอนเทนต์ผ่านสตรีมมิง
นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รักษาการ หัวหน้าหน่วยธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ เอไอเอส กล่าวว่า การจับมือกับ oneD ในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการทำตลาด ในฐานะแพลตฟอร์มอันดับ 1 คอนเทนต์จริตไทย
"ความร่วมมือนี้ยังช่วยเติมพอร์ตคอนเทนต์ของ AIS PLAY ให้แข็งแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการเพิ่ม Local Content ครบ พร้อมเสริมไลบรารีคอนเทนต์ไทยให้แน่นยิ่งขึ้น AIS PLAY ยังคงเดินหน้าเติมคอนเทนต์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความบันเทิงที่ ‘สุดทุกความบันเทิง’ ให้ลูกค้า AIS ได้เลือกชมอย่างครบครันในที่ และทำให้ลูกค้าเข้าถึงคอนเทนต์ที่ชื่นชอบได้สะดวก คุ้มค่าในราคาที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การดูแบบสตรีมมิงอย่างแท้จริง พร้อมรับชมได้อย่างลื่นไหลและเต็มอรรถรสบนเครือข่ายที่ดีที่สุดของ AIS ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน”
นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมมือกับ AIS PLAY ในครั้งนี้ ช่วยให้ oneD สามารถยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงไทย โดยมุ่งเน้นการขยายฐานผู้ชมผ่านโครงการดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของ AIS พร้อมต่อยอดการทำงานร่วมกันด้านประสบการณ์ผู้ใช้และการสื่อสารให้ตรงกับพฤติกรรมผู้ชม โดยเฉพาะคนเมืองและกลุ่มแฟนด้อม ด้วยการเสิร์ฟคอนเทนต์คุณภาพ
รวมถึงคอนเทนต์รูปแบบใหม่อย่าง oneD SHORTS หรือละครแนวตั้ง ที่ตอบโจทย์การรับชมบนมือถือในชีวิตประจำวัน ในปี 2569 นี้ oneD ได้รวบรวมคอนเทนต์ไทยหลากหลายแนวทั้งละคร ซีรีส์ ซิตคอม วาไรตี้ ที่จะทยอยเข้าใหม่ทุกสัปดาห์ อาทิ Girl From Nowhere The Reset, หงสาวดี, แรงเงา, สกุณาซ่อนรัก, Only Friends: Dream On, Club Friday The Series, I Wanna Be Sup’tar พร้อมคอนเทนต์ไทยอีกมากมายให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง สามารถดูย้อนหลัง Exclusive ได้ที่เดียว และยังมีคอนเทนต์ไทยอีกมากกว่า 4,000 ชั่วโมงที่ให้ผู้ชมได้เลือกชมทุกที่ ทุกเวลา ทางแอป oneD
ลูกค้า AIS ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน สมัครแพ็กเกจ oneD PREMIUM เพื่อปลดล็อก ดูได้ครบทุกตอน จบในที่เดียว ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. รับสิทธิ์ดูฟรี! เดือนแรก หลังจากนั้น 49 บาท/เดือน สมัครกด *559# โทรออก, หรือเลือกสมัครแบบ รายปี 499 บาท สมัครกด *559*1# โทรออก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/oned