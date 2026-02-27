เปิดตัว vivo V70 กล้องพอร์ตเทรต ZEISS เริ่มต้น 15,999.

vivo ประเทศไทย ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ vivo V70 พร้อมกับคอนเซปต์ ‘เสกช็อตลูกรักพระเจ้า’ ที่เน้นเจาะกลุ่มผู้ใช้งานที่รักการถ่ายภาพ ด้วยเลนส์ ZEISS Super Telephoto ความละเอียด 50MP ร่วมกับเลนส์เซลฟี่ 50MP ในราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
จุดเด่นของ vivo V70 หลักๆ คือกล้อง ZEISS Super Telephoto ความละเอียด 50MP ที่ใช้เซนเซอร์ Sony IMX882 ทำงานร่วมกับกล้องหลักความละเอียด 50MP เซนเซอร์ Sony IMX766 ขนาด 1/1.56 นิ้ว พร้อมระบบกันสั่น OIS ตัวกล้องสามารถเลือกซูมระยะยอดฮิตได้ถึง 5 ระยะ (สูงสุด 100 มม.) พร้อมโบเก้และโทนสีเอกลักษณ์สไตล์ ZEISS
นอกจากนี้ยังมีกล้องหน้า ZEISS Group Selfie 50MP มุมมองกว้าง 92° ที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี AI เพื่อปรับรูปหน้าและงานผิวให้โดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้สามารถถ่ายภาพบุคคลได้สวยตามสไตล์ V ซีรีส์
ในด้านของประสิทธิภาพ vivo V70 ขับเคลื่อนด้วยชิป Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 จับคู่กับหน่วยความจำ LPDDR5X ที่เร็วขึ้น 75% และพื้นที่เก็บข้อมูล UFS 4.1 ประสิทธิภาพสูงที่เร็วขึ้น 400% รวมไปถึงระบบระบายความร้อน Ultra Large VC Cooling System ขนาด 4200 ตร.มม. ซึ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน V Series เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิเมื่อใช้งานหนัก
ตัวเครื่องมาพร้อมหน้าจอความละเอียด 1.5K Ultra Clear OLED ขนาด 6.59 นิ้ว รองรับอัตรารีเฟรช 120Hz และให้ความสว่างเฉพาะส่วนสูงสุดถึง 5000nits ทำงานบนระบบปฏิบัติการ OriginOS 6 (บนพื้นฐาน Android 16)
แม้ตัวเครื่องจะมีดีไซน์ที่บางเฉียบ แต่ภายในบรรจุแบตเตอรี่ BlueVolt ความจุสูงถึง 6500mAh พร้อมรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว 90W FlashCharge และมีการรับประกันสุขภาพแบตเตอรี่ยาวนานถึง 4 ปี
พร้อมกันนี้ ยังอัปเกรดดีไซน์ด้วยฝาหลังแบบใหม่ที่ให้ผิวสัมผัสแบบแมตต์ พร้อมโมดูลกล้องดีไซน์แบบ Dynamic Floating ที่นูนต่ำเพียง 3.29 มม. และกรอบกล้องสะท้อนแสงเมทัลลิก มีให้เลือก 3 สีสัน ได้แก่ สีทอง Golden Hour, สีเทา Alpine Gray และ สีดำ Authentic Black ตัวเครื่องยังผ่านการทดสอบความทนทาน ป้องกันฝุ่นละอองและน้ำได้ที่มาตรฐานระดับ IP68 และ IP69
นอกจากนี้ vivo ยังได้ร่วมมือกับ POP MART นำคาแรกเตอร์ ZSIGA ในคอลเลกชันใหม่ล่าสุด ‘Under the Sun’ ซึ่งออกแบบมาให้เข้ากับคอนเซปต์สี Golden Hour มาร่วมคอลแลบเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของสายอาร์ตและผู้ใช้งานยุคใหม่อย่างลงตัว
vivo V70 เปิดราคาจำหน่ายรุ่นเริ่มต้น 8/256 GB ในราคา 15,999 บาท 12/512 ในราคา 18,999 บาท และ 12/512 ในราคา 20,999 บาท