UIH เปิดตัว HELIX Platform ยกระดับสู่ Platform-Driven Managed Services รองรับองค์กรไทยในยุค AI

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ประกาศก้าวสำคัญในงาน UIH Day 2026 ด้วยการเปิดตัว HELIX Platform แพลตฟอร์ม Managed Services ยุคใหม่ ที่ผสานศักยภาพด้าน Enterprise Network, Multi-Cloud, Cybersecurity, Data และ Application เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมยกระดับบทบาทของ UIH จากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สู่การเป็น Platform-Driven Managed Services Provider เพื่อช่วยองค์กรไทยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI และ Digital Transformation อย่างมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน
องค์กรไทยเผชิญ 3 ความท้าทายหลักในยุค AI
คุณสันติ เมธาวิกุล Co-CEO UIH กล่าวว่า องค์กรธุรกิจไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญจากการนำ AI มาใช้งานในระดับองค์กร ได้แก่
1. โครงสร้างพื้นฐานที่กระจัดกระจาย (Fragmented Infrastructure)
ระบบ IT ที่แยกส่วนระหว่าง Network, Cloud และ Security ทำให้ไม่สามารถรองรับ AI และ Data-Driven Operations ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. ความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเติบโตของ Data และ AI ทำให้การถูกโจมตี (Attack Surface) ขยายตัว องค์กรจำเป็นต้องใช้แนวทางความปลอดภัยขั้นสูง เช่น Zero Trust, AI-driven Security และ Quantum-resistant Security
3. ช่องว่างด้านบุคลากร IT, Cloud และ AI
การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud, Cybersecurity และ AI ทำให้องค์กรต้องการ Managed Services ที่สามารถช่วยดูแลและบริหารจัดการระบบแบบครบวงจร
“การนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องเริ่มจากการมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ปลอดภัย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา UIH พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์ ที่ช่วยองค์กรไทยวางรากฐาน Network, Cloud และ Cybersecurity เพื่อรองรับ AI ได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน” คุณสันติ กล่าว
ซึ่งในปี 2026 UIH เน้น 5 เสาหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไทย ได้แก่
• Enterprise Connectivity: เครือข่ายอัจฉริยะความเร็วสูง ปลอดภัย และเสถียร พร้อมใช้งานทุกเวลา
• Multi-Cloud Expertise: วางระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย ยืดหยุ่น พร้อมขยายได้ไม่จำกัด
• Next-Generation Cybersecurity: บริการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Zero Trust, Quantum Security และ AI Cybersecurity
• Data & AI Transformation: เปลี่ยนข้อมูลเป็นกลยุทธ์ ตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำ
• Managed Services: พร้อมดูแลระบบ IT แบบครบวงจร 24/7
HELIX Platform : แพลตฟอร์ม Managed Services ที่ขับเคลื่อนด้วย Data และ AI
คุณเบญจ เบญจรงคกุล Co-CEO UIH กล่าวว่า HELIX Platform ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์ม แต่คือการนิยามการให้บริการ Managed Services ในรูปแบบใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนแนวคิด Intent-Based Infrastructure ที่ใช้ Data และ AI เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่อ
“HELIX Platform เกิดจากปัญหาที่ UIH เผชิญจริงภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ด้วยการรวม Network, Cloud, Cybersecurity และ Application ไว้ด้วยกัน ทำให้พบว่าการบริหารจัดการทุกอย่างให้ครบจบในที่เดียวนั้นซับซ้อนกว่าที่คิด และการมี Technology-layer หลายชั้นยิ่งทำให้การจัดการยากขึ้น UIH จึงตระหนักว่า เราในฐานะ Service Provider ยังเจอปัญหานี้ องค์กรอื่นๆ ก็คงประสบปัญหาเดียวกัน HELIX จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรง ที่จะช่วยให้องค์กรบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน IT แบบ End-to-End บนแพลตฟอร์มเดียว พร้อมรองรับการเติบโตของ Data, Cloud และ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
HELIX Platform ช่วยให้องค์กรสามารถ
• บริหาร Network, Cloud, Security และ Application จากแพลตฟอร์มเดียว
• ลดความซับซ้อนของการจัดการ Multi-Vendor Environment
• เพิ่ม Automation และ Operational Efficiency
• ปรับ Infrastructure ให้สอดคล้องกับ Business Intent ได้แบบ Real-time
HELIX Platform ยังช่วยยกระดับการสื่อสารระหว่าง Business และ IT โดยใช้ Data และ AI แปล Business Requirements ให้เป็น Infrastructure Configuration โดยอัตโนมัติ ทำให้องค์กรสามารถปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น
แก้ปัญหา Vendor Lock-in เพิ่มความยืดหยุ่นและการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน
หนึ่งในความท้าทายหลักขององค์กรคือการพึ่งพาผู้ให้บริการหรือ Vendor เพียงรายเดียว ซึ่งส่งผลต่อความยืดหยุ่นในการพัฒนาและขยายระบบ
HELIX Platform ถูกออกแบบเพื่อแก้ปัญหา Vendor Lock-in โดยช่วยให้องค์กรสามารถ
• Take Ownership โครงสร้างพื้นฐานของตนเอง
• รองรับ Multi-Cloud และ Multi-Vendor Environment
• เพิ่มความคล่องตัวในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
• ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา Vendor รายเดียว
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมาพร้อมระบบ Automation ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO และ Compliance ระดับสากล ช่วยลด Human Error เพิ่มความเร็วในการแก้ไขปัญหา ยกระดับ Reliability ของระบบ และยังช่วยให้องค์กรที่มีทีม IT จำกัด สามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญและมาตรฐานระดับโลก โดยไม่ต้องลงทุนทรัพยากรเพิ่มจำนวนมาก
UIH ก้าวสู่ Platform-Driven Managed Services Provider รองรับอนาคตองค์กรไทย
UIH มีประสบการณ์ในการให้บริการ Multicloud และ Hybrid Cloud ทั้ง Local Cloud และ Hyperscale Cloud พร้อมความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เทคโนโลยีระดับโลก ทำให้สามารถออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ทั้งในด้าน Performance, Scalability และ Cost Optimization
การเปิดตัว HELIX Platform ในงาน UIH Day 2026 ถือเป็นก้าวสำคัญของ UIH ในการเปลี่ยนผ่านจากผู้ให้บริการ Infrastructure แบบดั้งเดิม สู่การเป็น Platform-Driven Managed Services Provider ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
UIH (https://www.uih.co.th/) พร้อมช่วยให้องค์กรไทย
• ลดความซับซ้อนของ IT Infrastructure
• เพิ่มความพร้อมในการใช้ AI และ Data
• ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์
• เพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขัน พร้อมก้าวสู่อนาคตของ Digital Enterprise ได้อย่างมั่นใจ