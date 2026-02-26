จอง Samsung Galaxy S26 กับ AIS คุ้มสุด! ลดสูงสุด 29,400 บาท

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับสมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิปที่หลายคนจับตามองอย่าง Samsung Galaxy S26 ซีรีส์ ที่ครั้งนี้กลับมาพร้อมการพลิกโฉมนวัตกรรมครั้งใหญ่ในวงการ โดยเฉพาะรุ่นท็อปอย่าง Samsung Galaxy S26 Ultra ที่จัดเต็มทั้งฮาร์ดแวร์และ Galaxy AI เวอร์ชันใหม่ที่ฉลาดกว่าเดิม
ใครที่กำลังเล็ง ซัมซุง Galaxy S26 ซีรีส์ และมองหาความคุ้มค่าระดับสุดยอด ห้ามพลาดแคมเปญสั่งจองล่วงหน้าจาก AIS ที่จัดเต็มสิทธิพิเศษ ลูกค้าเซเรเนด นำเครื่องเก่าแลกใหม่ สมัครแพ็กเกจ และแลก AIS Points รับส่วนลดสูงสุด 29,400 บาท
จุดเด่นของ Galaxy S26 Series รอบนี้ อยู่ที่ Galaxy S26 Ultra ที่มาพร้อม "Privacy Display" หรือนวัตกรรมจอกันเผือก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่สมาร์ทโฟนสามารถเปิด-ปิดโหมดกันคนแอบมองได้โดยไม่ต้องติดฟิล์ม
นอกจากนี้ S26 Ultra ยังเป็นรุ่น Ultra ที่บางและเบาที่สุด ด้วยการใช้อะลูมิเนียม Vapor Chamber ที่ระบายความร้อนได้ดีขึ้น 30% สว่างสูงสุด 2,600 nits ขณะที่รุ่นมาตรฐานอย่าง Samsung S26 (จอ 6.3 นิ้ว) และ S26 Plus (จอ 6.7 นิ้ว) ก็แรงไม่แพ้กันด้วยชิป Exynos 2600 สถาปัตยกรรม 2 นาโนเมตร
ส่วนสายถ่ายภาพ กล้องหลักของ S26 Ultra ยังคงความละเอียด 200MP แต่ปรับรูรับแสงให้กว้างขึ้นเป็น f/1.4 พร้อมเลนส์ซูม 5x 50MP ที่ f/29 ถ่ายแสงน้อยได้คมชัดขึ้น รองรับชาร์จไว 60W และชาร์จไร้สาย 25W
ที่สำคัญคือ Galaxy AI อัปเกรดใหม่ ใช้ฟรี ไม่มีกั๊ก เพิ่มทางเลือกการค้นหาข้อมูลด้วย AI จาก Perplexity AI สามารถ Prompt ภาษาไทย สั่งการปรับแต่งรูปภาพ เปลี่ยนฉาก บรรยากาศได้ฟรีและไม่จำกัด
ปิดท้ายที่ Circle to Search เข้าใจบริบทภาพลึกขึ้น วงครั้งเดียวค้นหาได้ทั้งชุด กระเป๋า และเครื่องประดับ เอ็กซ์คลูซีฟบน Galaxy S26 Series ที่จะได้ใช้งานก่อนใคร พร้อมกับการค้นหาข้อมูลรูปแบบใหม่ของ Gemini
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของ Samsung S26 Ultra หรือรุ่นอื่นๆ ในซีรีส์ ทาง AIS เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 10 มี.ค. 69 พร้อมมอบข้อเสนอที่แรงที่สุดบนโครงข่าย 5G ที่ดีที่สุด ด้วยส่วนลดสูงสุด 29,400 บาท สำหรับลูกค้าเซเรเนด เมื่อนำเอไอเอส พอยท์ มาแลกรับส่วนลดสูงสุด 6,000 บาท
โดยใช้ร่วมกับโปรโมชันเครื่องเก่าแลกใหม่ ลดเพิ่มสูงสุด 18,000 บาท และเมื่อสมัครใช้งานแพ็กเกจ 599 บาท ขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,400 บาท ซึ่งลูกค้าเดิมสามารถใช้ เอไอเอส พอยท์ แลกส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 5,000 บาท
ส่วนใครที่สนใจซื้อเครื่องเปล่า ลดสูงสุด 23,000 บาท และฟรีการอัปเกรดความจุ 2 เท่า มูลค่าสูงสุด 12,000 บาท เมื่อนำเครื่องเก่าแลกใหม่มารับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาท และใช้ AIS Points แลกรับส่วนลดเพิ่มเติม
ผู้ที่สั่งจอง Samsung Galaxy S26 ซีรีส์ ล่วงหน้ากับ AIS ยังได้รับฟรีความบันเทิงระดับโลก ทั้ง Spotify Premium ฟรี 4 เดือน, YouTube Premium ฟรี 2 เดือน และ Grab Unlimited ฟรี 9 เดือน รวมถึง AIS Play Ultimate ชมฟรี 1 เดือน สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนความสนใจก่อนหน้านี้
ยังมีแคมเปญ AIS Care+ สามารถรับสิทธิ์ Switch & Go ให้นำเครื่องเก่ามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 18,000 บาท (สำหรับเครื่องพร้อมแพ็กเกจ) พิเศษสุดสำหรับสิทธิ์ Switch & Go ที่รับ Galaxy S Series หรือ Z Series รุ่นเก่าทุกสภาพ ไม่ต้องประเมินราคา แม้จอแตกหรือเปิดไม่ติด ก็แลกซื้อเครื่องใหม่ได้เลย
นับเป็นช่องทางในการเลือกซื้อผ่านแคมเปญ ที่ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้มากที่สุด ไม่ว่าคจะเป็น Samsung Galaxy S6 หรือ S26 Ultra ก็ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 106% หรือผ่อน 0% นาน 36 เดือน ทำให้การเป็นเจ้าของ s26 ง่ายขึ้น
ใครที่มีแผนจะซื้อ ช่วงพรีออเดอร์ ถือว่าเป็นช่วงที่ให้ความคุ้มค่ามากที่สุด เพราะมีทั้งส่วนลดเพิ่มเติมจากเก่าแลกใหม่ และโปรอัปความจุเพิ่ม สามารถกดจองล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ AIS หรือที่ AIS Shop ทุกสาขา พร้อมรับเครื่องได้ในวันที่ 11 มี.ค. 69