ASUS เปิดตัว ProArt GoPro Edition โน้ตบุ๊กสายครีเอเตอร์

ASUS รุกตลาดครีเอเตอร์อย่างต่อเนื่อง ประกาศวางจำหน่าย ASUS ProArt GoPro Edition โน้ตบุ๊กคอลแลปส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พัฒนาร่วมกับ GoPro ออกแบบมาเพื่ออุดช่องโหว่การทำงานของสายวิดีโอ ครีเอเตอร์สายลุย และผู้ใช้งานกล้อง GoPro ในดีไซน์ดุดันและพกพาง่าย
ตัวเครื่องมาในฟอร์มแฟกเตอร์แบบคอนเวอร์ทิเบิล พับจอได้ขนาด 13 นิ้ว น้ำหนักเบา 1.39 กิโลกรัม พกพาสะดวก ฝาหลังใช้วัสดุ Black Metal สุดพรีเมียม เสริมความโดดเด่นด้วยไฟคีย์บอร์ดโทนสีน้ำเงินซิกเนเจอร์ของ GoPro
เพื่อให้ตอบโจทย์การตัดต่อไฟล์ใหญ่และวิดีโอ 360 องศา ASUS จัดเต็มสเปกระดับท็อป มากับชิป AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 Cores / 32 Threads, up to 5.1GHz) รองรับการประมวลผล AI ที่ 50 TOPS ช่วยลดนอยส์ อัปสเกลภาพ และรักษาสเตบิลิตี้ของวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว ร่วมกับกราฟิก AMD Radeon 8060S Graphics RAM สูงสุด 128GB LPDDR5X และพื้นที่ 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
หน้าจอสัมผัส ASUS Lumina OLED ขนาด 13.3 นิ้ว ความละเอียด 3K (2880 x 1800) สัดส่วน 16:10 สว่าง 400nits ให้สีสันเที่ยงตรงเพื่องานเกรดสี มาพร้อมปากกา ASUS Pen 3.0 รุ่นใหม่ที่ชาร์จไร้สายด้วยแม่เหล็กได้ และยังมี ASUS DialPad ที่ฝังอยู่บนทัชแพด สำหรับใช้หมุนปรับตั้งค่าในซอฟต์แวร์ Adobe เช่น ขยายขนาดแปรง หรือเลื่อนไทม์ไลน์วิดีโอได้อย่างแม่นยำ
ProArt GoPro Edition ถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางการทำงานของชาว GoPro ด้วย GoPro Hotkey ปุ่มลัดเฉพาะบนคีย์บอร์ดสำหรับเปิดใช้งาน GoPro Player ทันที มี StoryCube ซอฟต์แวร์เอกสิทธิ์ที่ซิงก์ข้อมูลจาก GoPro Cloud ได้โดยตรง ดึงไฟล์ภาพ วิดีโอ และฟุตเทจ 360 องศามาไว้ในที่เดียว พร้อมใช้ AI แยกหมวดหมู่กิจกรรม (เช่น เซิร์ฟ, สโนว์บอร์ด) และจัดเรียงไทม์ไลน์อัตโนมัติ
สิทธิพิเศษระดับโปร: รับฟรีสมาชิก GoPro Premium+ นาน 12 เดือน (พื้นที่คลาวด์ไม่จำกัด) ช่วยให้ลูปการทำงาน "ถ่าย–ส่ง–ตัดต่อ" เร็วและสมบูรณ์แบบที่สุด และยังมี Adobe Creative Cloud All Apps ให้ฟรีอีก 3 เดือน
ASUS ProArt GoPro Edition วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในราคา 99,990 บาท มาพร้อม Windows 11 Home, Microsoft Office Home 2024 และ Microsoft 365 Basic (ฟรี 12 เดือน) และการรับประกันแบบบริการซ่อมถึงที่ (On-Site Service) 3 ปี ประกันระหว่างประเทศ (Global Warranty) กว่า 80 ประเทศทั่วโลก 3 ปี ประกันอุบัติเหตุ (Perfect Warranty) 1 ปีแรก
สำหรับผู้ที่สั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2569 (รวมถึงการซื้อในงาน COMMART 5-8 มี.ค. 69) รับฟรีเซ็ตของพรีเมียมมูลค่ารวม 8,980 บาท ประกอบด้วย ProArt Keyboard KD300 (มูลค่า 4,990 บาท) ProArt Mouse (มูลค่า 3,990 บาท)