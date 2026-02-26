ทรู ดีแทค 5G ชวนคนไทยสั่งจองล่วงหน้า Samsung Galaxy S26 Series เก่าแลกใหม่ ถูกกว่าเป็นหมื่น

ทรู ดีแทค 5G ชวนคนไทย สั่งจองเอไอโฟนเรือธงรุ่นใหม่ Samsung Galaxy S26 Ultra ที่มาพร้อมกับ World’s First Privacy Display มือถือจอกันเผือกครั้งแรกของโลก รวมทั้งฟีเจอร์ AI และกล้องชัดทรงพลัง จัดเต็มตามแบบฉบับ Samsung พร้อมตอกย้ำความล้ำของ เอไอโฟนรุ่นใหม่ไปกับ เต-ตะวัน วิหครัตน์ Co Presenter ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความคุ้ม บนเครือข่ายที่เร็ว แรง และปลอดภัยที่สุด ก่อนเค้า… ก่อนใคร
ด้วยข้อเสนอสุดคุ้มที่แรงที่สุด เก่าแลกใหม่ ถูกกว่าเป็นหมื่น ลดเพิ่มสูงสุด 18,000 บาท ลูกค้าทรู ดีแทคนำอายุการใช้งานแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาท พิเศษสุดสำหรับลูกค้าซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ รับชมความบันเทิงพรีเมียมฟรี 1 ปี พร้อมปกป้องภัยไซเบอร์ด้วย แอป True CyberSafe PRO ฟรี 1 ปี สำหรับลูกค้าเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา ฟรี เพิ่มความจุ 2 เท่ามูลค่า 12,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2569 เท่านั้น รีบจองก่อน รับความคุ้มค่ากว่าใคร ครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วย “มาตรฐานสัญญาณใหม่” เหนือกว่า เร็วกว่า แรงกว่า ปลอดภัยกว่า
สั่งจองเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือนที่ทรู ดีแทค คุ้มที่สุด ลดสูงสุด 18,000 บาท
ลูกค้าที่เลือกซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือน รับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม ได้แก่
• เก่าแลกใหม่ ลดเพิ่มสูงสุด 18,000 บาท
• ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม สำหรับลูกค้าทรูและดีแทคแบบรายเดือน นำอายุการใช้งานแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาท
• ดูฟรี ความบันเทิงครบรส นาน 1 ปี มูลค่ารวม 12,616 บาท ทั้ง TrueVisions Now ENT, YouTube Premium, YouTube Music, Viu, iQIYI และ WeTV (เมื่อสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด)
• ใช้ ทรูพอยท์ หรือ ดีแทคคอยน์ แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท
• ปกป้องภัยไซเบอร์ด้วยแอป True CyberSafe PRO ฟรี 1 ปี มูลค่า 588 บาท
พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่สั่งจองเครื่องพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ที่ทรู รับสิทธิ์เลือกเบอร์สวยแพลทินัมโฟร์ หมายเลข 0000–9999 พร้อมแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้นเพียง 899 บาท
เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา อิสระเต็มที่ พร้อมความคุ้มค่า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องเปล่า ไม่ผูกสัญญา รับข้อเสนอสุดคุ้ม ได้แก่
• เก่าแลกใหม่ ลดเพิ่ม 6,000 บาท
• ลูกค้าทรูและดีแทคแบบรายเดือน นำอายุการใช้งานแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท
• ฟรี เพิ่มความจุ 2 เท่า มูลค่าสูงสุด 12,000 บาท
พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ
• รับฟรี Galaxy SmartTag2 มูลค่า 1,090 บาท (เฉพาะผู้ลงทะเบียนแสดงความสนใจและสั่งจองล่วงหน้า สินค้ามีจำนวนจำกัด)
• เก่าแลกใหม่ การันตีราคารับซื้อล่วงหน้า 14 วัน (เมื่อทำรายการเทรดอินก่อนวันรับสินค้า 14 วัน)
• ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 103%
• ผ่อนสบายไม่ง้อบัตรกับ Pay Next Extra ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 15 เดือน
• ผ่อนง่าย ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนกับ Samsung Finance+ นานสูงสุด 24 เดือน
• รับส่วนลดสูงสุด 35% สำหรับอุปกรณ์เสริม Samsung
• สมัครบริการ True Mobile Care คุ้มครองเครื่องตก จอแตก ซ่อมฟรี 2 ครั้ง
Samsung Galaxy S26 Series พร้อมยกระดับประสบการณ์เอไอโฟนสู่มาตรฐานใหม่ ทั้งด้านประสิทธิภาพ กล้องอัจฉริยะ และนวัตกรรม AI ล่าสุด เปิดจองพร้อมกันทั่วประเทศที่ทรูช็อป ดีแทคช็อป และช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01.00 น. ถึง 10 มีนาคม 2569 เท่านั้น
สนใจสั่งจองได้ที่ https://deal.true.th/samsung/galaxy-s26-series.html
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทรู คอลล์เซ็นเตอร์ 1242 หรือ www.true.th
