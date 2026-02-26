AIS ชวนคุณเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy S26 Series ก่อนใคร! จัดเต็มส่วนลดสูงสุด 29,400 บาท

AIS เปิดให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้า “Samsung Galaxy S26 Series” ขั้นกว่าของนวัตกรรม Galaxy AI บนโครงข่าย AIS 5G ที่ดีที่สุด ด้วยข้อเสนอและสิทธิพิเศษที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งโปรเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาและเครื่องพร้อมแพ็กเกจ จัดเต็มส่วนลดสูงสุด 28,400 บาท ลูกค้า AIS รายเดือน ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็ก, เพิ่มความจุ 2 เท่าฟรี, พิเศษ! สำหรับลูกค้าเซเรเนด ลดแรงสูงสุด 29,400 บาท เมื่อใช้เอไอเอส พอยท์ แลกรับส่วนสูงสุด 6,000 บาท และรับเอไอเอส พ้อยท์ 2 เท่า พร้อมรับชมความบันเทิงระดับโลกด้วยแพ็กเกจ PLAY ULTIMATE โดยลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 69 - 10 มี.ค.69 ที่ https://m.ais.co.th/VYH88anH9
ลูกค้าสามารถสั่งจอง Samsung Galaxy S26 Series พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุดคุ้ม ทั้ง
เครื่องพร้อมแพ็กเกจ ลดสูงสุด 28,400 บาท
เครื่องเก่าแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 18,000 บาท
รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,400 บาท* เมื่อใช้หรือสมัครแพ็กเกจ เริ่มต้น 599 บาท ขึ้นไป สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน รับสิทธิได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ
ใช้เอไอเอส พอยท์ แลกส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 5,000 บาท
ลูกค้าเซเรเนดใช้เอไอเอส พอยท์ แลกส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 6,000 บาท
เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา ลดสูงสุด 23,000 บาท
เครื่องเก่าแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาท
ฟรี! เพิ่มความจุ 2 เท่า มูลค่าสูงสุด 12,000 บาท
ใช้เอไอเอส พอยท์ แลกส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 5,000 บาท
ลูกค้าเซเรเนดใช้เอไอเอส พอยท์ แลกส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 6,000 บาท
รับข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่สั่งจอง เครื่องพร้อมแพ็กเกจ และเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา
ฟรี! Spotify Premium 4 เดือน
ฟรี! YouTube Premium 2 เดือน
ฟรี! Grab Unlimited นานสูงสุด 9 เดือน
ฟรี! AIS Play Ultimate ชมฟรี 1 เดือน มูลค่า 999 บาท (จาก 6 แอปฯ ดัง ได้แก่ NETFLIX, HBO Max, Disney+, iQIYI, Viu และ WeTV) *เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนแสดงความสนใจช่วง 11 ก.พ. 69 -25 ก.พ.69 เท่านั้น (สิทธิ์จำนวนจำกัด)
ฟรี! Galaxy SmartTag2 มูลค่า 1,099 บาท *เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนแสดงความสนใจช่วง 11 ก.พ. 69 -25 ก.พ.69 เท่านั้น
ช้อปทุกๆ 200 บาท รับเอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน
และสิทธิประโยชน์สุด Exclusive สำหรับลูกค้า AIS Care+ รับสิทธิ์ Switch & Go เครื่องเก่าสภาพไหนก็แลกซื้อ Samsung Galaxy S26 Series ได้
Galaxy S Series หรือ Z Series รุ่นเก่า สภาพไหนก็ไม่ต้องประเมินราคา ใช้แลกซื้อ Samsung Galaxy S26 Series ได้ในราคาสุดคุ้ม ทั้งเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาและเครื่องพร้อมแพ็กเกจ
ไม่ต้องตรวจสภาพเครื่องเก่าลดทุกขั้นตอนยุ่งยาก
รับทุกสภาพเครื่องแม้ว่าจะเปิดไม่ติดหรือจอแตก
แลกซื้อเครื่องใหม่รวดเร็วกว่าจ่ายเบาผ่อนสบาย
รับสิทธิ์ได้ 6 มี.ค. 69 – 29 มี.ค. 69
พร้อมข้อเสนอพิเศษกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 106% หรือ ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน หรือใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวผ่อนผ่าน Samsung Finance+ ที่ AIS Shop | Telewiz ทุกสาขา**
AIS เปิดให้ลูกค้าสามารถสั่งจองล่วงหน้า Samsung Galaxy S26 Series ได้แล้ววันนี้ นอกจากลูกค้าจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้ว ยังได้สัมผัสประสบการณ์ใช้งานบนเครือข่ายอัจฉริยะ AIS 5G ที่มีคลื่นความถี่มากที่สุด ตอบโจทย์การใช้งานด้วยความเร็วแรงเต็มประสิทธิภาพ และอุ่นใจด้วยการดูแลบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งจองช่องทางออนไลน์ของ AIS และรับที่บ้าน หรือจองล่วงหน้ารับที่ AIS Shop ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 69 - 10 มี.ค. 69 และจะพร้อมจำหน่ายในวันที่ 11 มี.ค. 69 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.ais.co.th/pLHggBEhZ