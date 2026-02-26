ทรู คว้า 2 รางวัล Social Impact และมาตรฐาน Fast Response จากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

ในวันที่โลกโซเชียลขับเคลื่อนทั้งภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และประสบการณ์ของผู้บริโภค “ทรู คอร์ปอเรชั่น” พิสูจน์มาตรฐานแบรนด์ไทยบนเวทีดิจิทัล ด้วยการสื่อสารที่สร้างทั้งคุณค่าและการบริการที่ตอบโจทย์แบบเรียลไทม์ จนคว้า 2 รางวัลสำคัญจากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 จัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด (Wisesight) ณ ICONSIAM HALL ไอคอนสยาม ได้แก่
รางวัล Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media สาขา Social Impact (S) กลุ่มธุรกิจความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม หัวหน้าฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายนอก บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้รับมอบ สะท้อนความมุ่งมั่นในการทำให้เรื่องความยั่งยืน “จับต้องได้” และสร้างผลเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ ทรูยังได้รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media by Pantip สาขา Fast Response สำหรับแบรนด์ที่ช่วยเหลือลูกค้าได้รวดเร็วที่สุดบน Pantip โดยมี ดร.นพสรัญ กุศลาไสยานนท์ หัวหน้าสายงานคอลเซ็นเตอร์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้รับมอบ ตอกย้ำมาตรฐานการดูแลลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องทั้งใส่ใจและทันเวลา ตลอดปี 2025 ทรูให้ความสำคัญกับการรับฟังและตอบโจทย์ลูกค้าบน Pantip อย่างจริงจัง ด้วยการตอบกลับที่รวดเร็วและมีคุณภาพ จนกลายเป็นมาตรฐานที่ผู้ใช้งานไว้วางใจ
ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่อ้างอิงข้อมูลจริงอย่างเป็นระบบ รางวัลด้านความยั่งยืนดังกล่าวประเมินภายใต้กรอบ ESG (E, S, G) ด้วยเกณฑ์ Social Metric ที่วัดประสิทธิภาพการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย จากการรวบรวมสถิติของแบรนด์ในดัชนี SET50 บนแพลตฟอร์มหลัก และพิจารณาร่วมกับข้อมูลเชิงลึกจาก GEPP ESG Intelligence เพื่อสะท้อนทั้งคุณภาพของเนื้อหาและผลลัพธ์ของการสื่อสารอย่างรอบด้าน ขณะที่รางวัล Fast Response เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าทรูสามารถยกระดับงานบริการให้ตอบสนองได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว บนพื้นที่ที่ผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับความละเอียดและมาตรฐานสูงอย่าง Pantip เพื่อให้ทุกคำถามได้รับคำตอบ และทุกความกังวลได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง