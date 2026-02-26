เปิดราคา Samsung Galaxy S26 Ultra รุ่นเริ่มเท่าเดิม ตัวท็อปแพงขึ้น 4,000.

หน่วยความจำแพง! กระทบมือถือแฟลกชิป Samsung Galaxy S26 Ultra รุ่นท็อป 1 TB ราคาพุ่งสู่ 66,900 บาท แพงกว่า S25 Ultra 1 TB ถึง 4,000 บาท ส่วนรุ่นเริ่มต้น S26 Ultra ราคาคงเดิมที่ 46,900 บาท เปิดให้สั่งจองพร้อมโปรดี อัปหน่วยความจำให้เท่าตัว
สำหรับการจำหน่าย Samsung Galaxy S26 ซีรีส์ ในรอบนี้ ทั้ง 3 รุ่น มีให้เลือก 6 สี โดยเป็น 4 สีหลักคือ ม่วง Cobalt Violet ขาว White ดำ Black ฟ้า Sky Blue และสีพิเศษเมื่อสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของซัมซุงคือ สีเงิน Silver Shadow และ สีชมพู Pink Gold
โดยราคาจำหน่ายของ Samsung Galaxy S26 ซีรีส์
Samsung Galaxy S26 12GB / 256GB - 33,900 บาท
Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB - 41,900 บาท
Samsung Galaxy S26+ 12GB / 256GB - 40,900 บาท
Samsung Galaxy S26+ 12GB / 512GB - 48,900 บาท
Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB / 256GB - 46,900 บาท
Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB / 512GB - 54,900 บาท
Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB - 66,900 บาท
เบื้องต้น Samsung มีโปรโมชันสำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าระหว่าง 26 ก.พ. 69 – 10 มี.ค. 69 จะได้รับความจุเป็น 2 เท่า ลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท เมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ และรับส่วนลด 30% เพื่อแลกซื้อ Galaxy Watch l Buds เมื่อซื้อพร้อมกัน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนความสนใจนำโค้ดมาจองรับ Galaxy SmartTag2 ได้
พร้อมกันนี้ ซัมซุง ยังได้เปิดตัวหูฟังไร้สาย Galaxy Buds4 ออกมาพร้อมกับอีก 2 รุ่นคือ Galaxy Buds 4 ที่เป็นหูฟังไร้สายปกติ และ Galaxy Buds 4 Pro ในลักษณะของหูฟังแบบอินเอียร์ วางจำหน่ายในราคา 5,990 บาท และ 7,990 บาท ตามลำดับ