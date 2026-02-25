xs
xsm
sm
md
lg

Nothing เปิดตัว Phone (4a) สีชมพู ปรับภาพแบรนด์ให้มีสีสัน สนุกขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Nothing เริ่มประเดิมการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Phone(4a) ที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ด้วยการเผยโฉมตัวเครื่องสีชมพู Phone (4a) in pink และนับเป็นครั้งแรกของแบรนด์ที่นำเฉดสีสดใสมาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

Lucy Birley หัวหน้าฝ่ายออกแบบด้านสี วัสดุ และการตกแต่งพื้นผิว (CMF Design Lead) ของ Nothing ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังสีชมพูว่า มีงานออกแบบเทคโนโลยีเก่าๆ ที่น่าทึ่งมากมายที่เรามักจะย้อนกลับไปศึกษา อยู่บ่อยครั้ง

“จริงๆ แล้วสีชมพูก็คือสีแดงที่ลดความอิ่มตัวของสีลง และเมื่อใส่โทนสีนี้ลงไปกับความโปร่งใสของแสงกับเรซินจะสร้างมิติของความลึกที่น่าเหลือเชื่อ ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีชีวิตชีวา และจากการที่ Phone (4a) มีรายละเอียดซ่อนอยู่ภายใต้วัสดุโปร่งใส การได้เผยรายละเอียดเหล่านี้ จึงทำให้ดูน่าสนใจ”

สำหรับ Nothing สีชมพูไม่ใช่แค่เพียงอีกหนึ่งตัวเลือกของสีแต่คือการให้ความเคารพต่อเทคโนโลยีที่เน้นการแสดงออก และมองโลกในแง่ดีมากกว่าความรู้สึกที่เป็นกลาง ทั้งยังเป็นการยอมรับในบทบาทของศิลปะดนตรีแฟชั่นและป๊อปคัลเจอร์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาษาการออกแบบ

การเปิดตัวสีชมพูในครั้งนี้ Nothing ได้จัดกิจกรรมสนุกๆ ทั่วลอนดอน เช่น การพ่นกราฟฟิตี้ทับบนโปสเตอร์โฆษณาในย่านใจกลางลอนดอนโดยสอดแทรกการอ้างอิงทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสีชมพู และการเปลี่ยนโฉมหน้าร้าน Nothing Store ในย่านโซโฮ (Soho) ด้วยงานกราฟฟิตี้สีชมพูสะดุดตา Pink graffiti takeover









Nothing เปิดตัว Phone (4a) สีชมพู ปรับภาพแบรนด์ให้มีสีสัน สนุกขึ้น
Nothing เปิดตัว Phone (4a) สีชมพู ปรับภาพแบรนด์ให้มีสีสัน สนุกขึ้น
Nothing เปิดตัว Phone (4a) สีชมพู ปรับภาพแบรนด์ให้มีสีสัน สนุกขึ้น
Nothing เปิดตัว Phone (4a) สีชมพู ปรับภาพแบรนด์ให้มีสีสัน สนุกขึ้น
Nothing เปิดตัว Phone (4a) สีชมพู ปรับภาพแบรนด์ให้มีสีสัน สนุกขึ้น