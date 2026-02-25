Nothing เปิดตัว Phone (4a) สีชมพู ปรับภาพแบรนด์ให้มีสีสัน สนุกขึ้น

Nothing เริ่มประเดิมการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Phone(4a) ที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ด้วยการเผยโฉมตัวเครื่องสีชมพู Phone (4a) in pink และนับเป็นครั้งแรกของแบรนด์ที่นำเฉดสีสดใสมาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก
Lucy Birley หัวหน้าฝ่ายออกแบบด้านสี วัสดุ และการตกแต่งพื้นผิว (CMF Design Lead) ของ Nothing ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังสีชมพูว่า มีงานออกแบบเทคโนโลยีเก่าๆ ที่น่าทึ่งมากมายที่เรามักจะย้อนกลับไปศึกษา อยู่บ่อยครั้ง
“จริงๆ แล้วสีชมพูก็คือสีแดงที่ลดความอิ่มตัวของสีลง และเมื่อใส่โทนสีนี้ลงไปกับความโปร่งใสของแสงกับเรซินจะสร้างมิติของความลึกที่น่าเหลือเชื่อ ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีชีวิตชีวา และจากการที่ Phone (4a) มีรายละเอียดซ่อนอยู่ภายใต้วัสดุโปร่งใส การได้เผยรายละเอียดเหล่านี้ จึงทำให้ดูน่าสนใจ”
สำหรับ Nothing สีชมพูไม่ใช่แค่เพียงอีกหนึ่งตัวเลือกของสีแต่คือการให้ความเคารพต่อเทคโนโลยีที่เน้นการแสดงออก และมองโลกในแง่ดีมากกว่าความรู้สึกที่เป็นกลาง ทั้งยังเป็นการยอมรับในบทบาทของศิลปะดนตรีแฟชั่นและป๊อปคัลเจอร์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาษาการออกแบบ
การเปิดตัวสีชมพูในครั้งนี้ Nothing ได้จัดกิจกรรมสนุกๆ ทั่วลอนดอน เช่น การพ่นกราฟฟิตี้ทับบนโปสเตอร์โฆษณาในย่านใจกลางลอนดอนโดยสอดแทรกการอ้างอิงทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสีชมพู และการเปลี่ยนโฉมหน้าร้าน Nothing Store ในย่านโซโฮ (Soho) ด้วยงานกราฟฟิตี้สีชมพูสะดุดตา Pink graffiti takeover