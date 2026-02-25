AIS หนุนภารกิจทหารไทย มอบซิมพร้อมดูแลโครงข่ายชายแดน

AIS สานต่อพันธกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนสังคมไทย ลงพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ “เอไอเอสเชื่อมกำลังใจ แด่ทหารไทยในแนวหน้า” มอบซิมการ์ดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมดูแลคุณภาพสัญญาณให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภารกิจและการติดต่อกับครอบครัว
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกำลังพลสังกัด กองกำลังบูรพา โดยมี พ.อ.บัญชา ชาญฉลาด รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา และ พ.อ.สุวิทย์ วิจิตรกาญจน์ รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา เป็นผู้แทนรับมอบ สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและกองทัพในการเสริมความพร้อมด้านความมั่นคง ควบคู่กับการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ
นอกจากการสนับสนุนด้านการสื่อสารแล้ว AIS และกองกำลังบูรพา ยังได้ร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นให้กับคนในชุมชน สะท้อนเจตนารมณ์ในการดูแลทั้งกำลังพลและประชาชนชายแดนไปพร้อมกัน
AIS ให้ความสำคัญกับการดูแลโครงข่ายในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว อย่างต่อเนื่อง เสริมเสถียรภาพของโครงข่าย เพื่อให้ทหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้ตลอดเวลา ลดความกังวล และเติมเต็มกำลังใจระหว่างการทำหน้าที่ AIS เชื่อว่าการสื่อสารที่มีคุณภาพ ไม่เพียงสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง แต่ยังเชื่อมโยงความห่วงใยระหว่างทหารกับครอบครัว รวมถึงสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการส่งต่อกำลังใจให้ทหารแนวหน้า และประชาชนในทุกพื้นที่ ให้สามารถสื่อสารและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์