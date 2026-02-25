ทรู ร่วม ACSC - CIB ปฏิบัติการ “SAFE ดอย BOY” รวบแก๊งมิจฉาชีพลักลอบลงทะเบียนซิม

ทรู ร่วมมือศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) และ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ในปฏิบัติการ “SAFE ดอย BOY” แถลงข่าวการรวบแก๊งมิจฉาชีพลักลอบลงทะเบียนซิม โดยอาศัยช่วงโอกาสที่มีการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษา เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งกรณีดังกล่าวถูกตรวจพบจากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด ทั้งการประสานงานและการตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติ รวมถึงเส้นทางการลงทะเบียน พฤติกรรมของผู้กระทำความผิด ตลอดจนความเชื่อมโยงของหมายเลขที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้กระทำความผิดได้ฉกฉวยขั้นตอนระหว่างการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน ซึ่งบริษัทมีเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและสังคม โดยอาศัยวิธีการบิดเบือนข้อเท็จจริงและล่อลวงให้เยาวชนดำเนินการลงทะเบียนซิมและสแกนใบหน้า เพื่อนำหมายเลขไปใช้ในทางมิชอบ
ทันทีที่พบข้อมูลการกระทำดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการระงับสัญญาณทันที พร้อมเพิกถอนการลงทะเบียน และตรวจสอบการใช้งานของหมายเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมส่งมอบข้อมูลเชิงเทคนิคและรายละเอียดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและสังคม
ในส่วนของบุคลากรและคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนภายในอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีพนักงานหรือดีลเลอร์รายใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตหรือเอื้อประโยชน์แก่การกระทำความผิด บริษัทจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีข้อยกเว้น
ทรู ขอยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนว่า จะไม่ยอมให้มีการฉกฉวยเจตนารมณ์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมาย และจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องในการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อความปลอดภัยของประชาชน